Badoni. I primi periti elettrotecnici festeggiano i 60 anni di diploma

L’incontro degli ex allievi del primo corso di elettrotecnica

LECCO – Nel luglio del 1964 si sono diplomati i primi Periti Industriali del Corso di Elettrotecnica dell’Istituto Antonio Badoni di Lecco, storica fucina di eccellenze per il territorio e le sue aziende. In occasione del 60^ anniversario di questo evento, gli ex allievi si sono incontrati accompagnati dalle gentili consorti.

Hanno ricordato i compagni che sono andati avanti e si sono rituffati in quel tempo quando andare a scuola era un premio, quasi un privilegio, una sicura occasione per avere un futuro ricco di gratificazioni e soddisfazioni. La stima e la riconoscenza agli insegnati guidati dal compianto Preside Ing. Antonino Cusolito, fondatore e anima dell’Istituto lecchese, hanno trovato testimonianza nel ricordare e rivivere la fatica ma anche la gioia della preparazione scolastica alle sfide della vita.