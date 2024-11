La famiglia di Isidoro Milani dona l’auto attrezzata all’Auser Mandello

I parenti dell’uomo, scomparso lo scorso luglio all’età di 83 anni, hanno donato un Fiat Doblò attrezzato all’associazione di volontariato

MANDELLO – Grazie alla generosità della famiglia di Isidoro Milani, l’Auser di Mandello del Lario può contare su un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili. I parenti dell’uomo, scomparso lo scorso luglio all’età di 83 anni, hanno donato un Fiat Doblò attrezzato all’associazione di volontariato.

La cerimonia di consegna delle chiavi si è tenuta presso la sede di Auser Mandello, alla presenza del fratello, delle sorelle e dei nipoti di Isidoro Milani, oltre che del presidente di Auser provinciale Lecco, Claudio Dossi, e del responsabile dei volontari mandellesi, Fabio Poncia.

“Isidoro Milani era una persona molto generosa – ha detto la nipote di Isidoro Milani, Emanuela Milani – sono diverse le associazioni a cui inviava donazioni e tutt’ora abbiamo dimostrazioni di affetto da parte di persone non conosciute che avevano avuto, da zio Isidoro, manifestazioni di affetto tramite gesti concreti di aiuto. Auser è una di quelle associazioni che lo zio Isidoro aveva nel cuore, ne parlava spesso ricordando il prezioso esercizio che svolgono aiutando, nei trasporti, le persone non automunite o disabili e lui stesso in passato ne aveva usufruito. Lo zio ha vissuto la sua vita preoccupandosi di garantire una vita sociale alla moglie Marta che , negli ultimi anni della sua vita, era in sedia a rotelle. Pertanto si era munito di un’automobile che potesse garantire lei spostamenti in sicurezza. Anche solo poter fare il suo giretto ai giardini con la moglie o portarla a messa (nella sua amata chiesa di San Lorenzo) era una felice quotidianità a cui non voleva rinunciare. E’ venuto spontaneo e naturale rispettare la natura del carattere generoso dello zio che avrebbe sicuramente accettato di donare la sua auto attrezzata per il trasporto delle carrozzine ad Auser che anche a Mandello svolge un lodevole servizio con molti volontari. Il passaggio si è attuato nella più armoniosa comunicazione con il presidente Claudio Dossi e i soci di Auser, che hanno voluto rendere pubblica la donazione “intestando” la fiat grigia al caro ZIO ISIDORO MILANI. Noi famigliari siamo orgogliosi e onorati di poter far rivivere lo spirito di generosità dello Zio, certi che sarebbe stato lui stesso felice di questa decisione”.

Claudio Dossi, presidente di Auser provinciale Lecco e Auser Leucum ha aggiunto: “Siamo veramente contenti di questo generoso gesto da parte dei nipoti del signor Isidoro. Non si tratta di una semplice donazione, è un grande gesto di altruismo. L’auto che ci viene donata è attrezzata anche per le disabilità, e sarà un ottimo strumento di solidarietà verso le fragilità. Auser Leucum con i suoi volontari di Mandello del Lario ne farà buon uso in suo nome. A Mandello i nostri volontari, attivi anche sui territori comunali di Abbadia Lariana e Lierna, svolgono mediamente dieci servizi ogni giorno e quest’anno saranno oltre 42.000 i chilometri percorsi dai nostri automezzi. La domanda continua a crescere e nostro dovere è fare il possibile per soddisfare tutte le richieste, nello spirito di servizio che ci caratterizza da sempre. Questi doni sono il segnale di una comunità attenta verso gli altri”.