La segnalazione ha funzionato: annaffiatoi nuovi al cimitero di Laorca

Alcuni residenti si erano appellati al Comune chiedendo qualche attrezzo per la cura delle tombe dei propri cari

LECCO – Una piccola segnalazione per un grande risultato. Grande, quanto meno per le persone, soprattutto le più anziane, che si recano al cimitero di Laorca, rione alto di Lecco, per un saluto ai propri cari.

Nei giorni scorsi, la Redazione di Lecconotizie aveva ricevuto una segnalazione da parte di alcuni laorchesi, che lamentavano la mancanza di semplici attrezzi, come annaffiatoi e scope per tenere in buono stato le tombe e i fiori dei propri defunti.

Segnalazione pubblicata e arrivata anche in Comune, il quale prontamente aveva fatto sapre che la mancanza era dovuta ai furti. Tuttavia, attraverso l’azienda incaricata alla manutenzione dei cimiteri, in questi giorni sono stati portati diversi annaffiatoi nuovi al camposanto.

“Siamo soddisfatti per la tempestività e per la fattiva collaborazione – commentano i residenti – L’auspicio è che tutti gli utilizzatori adesso ne usufruiscano con responsabilità, educazione e senso civico”… “sperém” (speriamo), ha chiosato con un pizzico di ironia, un signore.