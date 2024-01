L’asilo di Laorca è la prima scuola certificata “Green” della provincia

La Bandiera Verde è stata conferita dalla Foundation for Environmental Education (FEE)

Il presidente: “Riconoscimento che ci inorgoglisce e ci sprona a fare meglio per le generazioni future e a tutela dei luoghi in cui viviamo”

LECCO – “Non possiamo che essere soddisfatti per questo riconoscimento. Siamo una realtà piccola ma con solide basi e il risultato raggiunto ne è la dimostrazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale e in particolar modo la responsabile Tania Girgenti”. Così, Gianluigi Baruffaldi, presidente dell’asilo Pietro Barone di Laorca esprime la propria soddisfazione per l’assegnazione della Bandiera Verde da parte della Foundation for Environmental Education (FEE), prima scuola della Provincia di Lecco ad essere certificata “green”: “Eco-Schools”.

La FEE (fondazione per l’educazione ambientale), organizzazione internazionale non governativa e non-profit, è la stessa che conferisce le Bandiere Blu alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione tra le tante cose, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

Da oggi, l’asilo di Laorca si fregia del riconoscimento della Bandiera Verde, prima “eco schools” in provincia in di Lecco.

“Abbiamo seguito un lungo iter – spiega Baruffaldi – coinvolgendo maestre, bambini e genitori. Siamo partiti da un comun denominatore, ossia che la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente sono due assunti fondamentali nella crescita e nell’educazione di una persona, ma nel contempo anche nella gestione della scuola stessa”.

Un lavoro durato più di un anno, che ha implicato l’adesione ad un programma composto da 7 passaggi: l’istituzione di un Eco- Comitato, l’indagine ambientale, il piano di azione, l’integrazione curricolare, valutazione e monitoraggio, informazione e coinvolgimento e la stesura di un eco-codice.

I temi invece affrontati e che continueranno a fare da bussola riguardano la biodiversità, l’energia, l’acqua, i rifiuti, la mobilità, le aree verdi scolastiche (di recente inaugurazione il nuovo parco), il cibo, i cambiamenti climatici, la salute e il benessere e la cittadinanza globale.

Passaggio finale la valutazione con una commissione ad hoc che ha valutato i risultati raggiunti al fine di assegnare la certificazione internazionale Eco-Schools e la Bandiera Verde.

“Si tratta di un riconoscimento che ci inorgoglisce e ci sprona a fare meglio per le generazioni future e nel rispetto e nella tutela dei luoghi in cui viviamo”, ha concluso il presidente Baruffaldi.