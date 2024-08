Lavori lungolago: anticipate le prossime fasi, da lunedì il nuovo cantiere

Tra piazza Cermenati e piazza Stoppani le fasi 1 e 2 che si concluderanno entro gennaio 2025

Il senso unico attualmente istituito in via Nava sarà prorogato fino al 31 ottobre

LECCO – Lunedì 2 settembre l’Impresa Foti Srl procederà con la cantierizzazione dei lavori del lungolago cittadino da piazza Cermenati fino a piazza Stoppani (fasi 1 e 2 del programma). Contestualmente verrà realizzata la segnaletica di delimitazione (spostamento) delle carreggiate con la conseguente eliminazione degli ultimi stalli di sosta ancora presenti in Lungolario Cesare Battisti e verranno adoperati tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei veicoli e delle persone in transito.

I lavori di allestimento inizieranno lunedì 2 settembre e proseguiranno per due settimane. Il senso unico attualmente istituito in via Nava sarà prorogato fino al 31 ottobre e la conclusione dei lavori delle fasi 1 e 2 è prevista entro gennaio 2025.

Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Anticipiamo a lunedì prossimo l’inizio delle fasi 1 e 2 dei lavori, previste per il 20 di settembre. Ringrazio l’impresa, la direzione lavori e i miei uffici, perché è grazie al costante confronto settimanale e alle squadre del personale messo in campo, che riusciamo a guadagnare tempo prezioso. Sono certa che i lecchesi sapranno tollerare il disagio causato dai lavori, che oggi, temporaneamente, ci sottraggono un pezzo di lungolago, ma che un domani, ce lo ritorneranno più bello e sicuro”.