Lecco. Nuovo incontro pubblico sul PGT: al centro l’ex Piccola Velocità

Nuova occasione di dialogo tra cittadini e Comune di Lecco sul Piano di Governo del Territorio

Appuntamento martedì 16 luglio alla scuola primaria Edmondo De Amicis

LECCO – Un nuovo momento di approfondimento e confronto con la cittadinanza sul PGT: martedì 16 luglio il Comune di Lecco, impegnato nella redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio (materiale disponibile a questo collegamento) coinvolge ancora una volta i lecchesi e la società civile nel processo di definizione del futuro assetto della città.

L’incontro presso la scuola primaria Edmondo De Amicis (con ingresso da via Previati 1, iscrizioni a questo collegamento), dalle ore 17.30 alle ore 20, segue quello svoltosi a Palazzo delle Paure lo scorso 13 giugno e avrà come tema la rigenerazione culturale urbana dell’area della ex Piccola velocità. Previsti degli affondi sull’area intesa come un urban center e luogo di connessione culturale cittadino, sulla valorizzazione al suo interno del verde pubblico, quale luogo di collegamento tra la montagna e il lago, e sull’area come spazio di connessione al Piano dei servizi e di intermodalità degli spostamenti cittadini. A questo altri due appuntamenti seguiranno dal mese di settembre.

Così l’assessore allo Sviluppo urbano del Comune di Lecco Giuseppe Rusconi: “Un nuovo incontro con la cittadinanza, dopo il primo confronto del mese di giugno, con il quale invitiamo ancora una volta i cittadini a partecipare attivamente alla definizione di un documento strategico per quello che sarà il futuro della nostra città. Martedì prossimo ci concentreremo su uno degli ambiti di trasformazione più evidenti tra quelli in atto, ovvero l’area della Piccola, sempre più avviata a diventare il 15° rione di Lecco, con uno spazio nuovo, vitale e di aggregazione culturale. Anche la modalità di conduzione dell’incontro servirà a favorire il coinvolgimento dei presenti e una partecipazione attiva”.

Il format dell’incontro sarà infatti quello del world cafè, pensato per stimolare una partecipazione attiva dei presenti. Per maggiori informazioni è possibile prendere contatti col servizio urbanistica e governo del territorio all’indirizzo urbanistica@comune.lecco.it o al numero 0341 481308.