Lecco. Runvinata e partita di calcio: le modifiche alla viabilità in città

Sabato 7 settembre alle ore 16 prenderà il via la Runvinata

Alle ore 18.30 si svolgerà l’incontro calcistico Lecco-Lumezzane

LECCO – Dall’Oratorio del Caleotto, sabato 7 settembre alle ore 16, prenderà il via la Runvinata, una tradizionale gara di corsa in montagna non competitiva organizzata nell’ambito dei festeggiamenti del Santuario della Madonna della Rovinata e patrocinata dal Comune di Lecco. Successivamente, alle ore 18.30, presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, si svolgerà l’incontro calcistico tra Lecco e Lumezzane.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica è istituito il divieto di transito dalle ore 15 alle ore 19.30, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, lungo tutte le strade interessate dal percorso di gara: via Rivolta, attraversamento via Besonda Inferiore, via Giusti, attraversamento via Monsignor Polvara, via Turbada, attraversamento via Tonio Da Belledo, via Santa Barbara, via Asilo Monumento (oratorio di Germanedo).

La partita di calcio

Per l’incontro calcistico delle 18, saranno le vie adiacenti allo stadio a essere interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Cantarelli, e di via Mattei dalle ore 14.30 alle ore 22.30.