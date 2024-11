Rancio. Il gruppo antincendio si prepara a festeggiare il 45° anniversario

Il traguardo verrà tagliato il prossimo gennaio, i festeggiamenti si terranno a maggio

Già fissato il calendario di interventi sul vallo paramassi, a breve l’ingresso di due nuovi volontari

LECCO – La squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca guarda già al 2025. Il gruppo, che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, si appresta a festeggiare l’importante traguardo dei 45 anni di fondazione.

Un evento importante che, però, non fa passare in secondo piano l’impegno concreto nella manutenzione e pulizia del vallo paramassi. Già fissate le cinque domeniche di lavoro, a cui si aggiungeranno gli ulteriori interventi svolti in settimana dal “gruppo pensionati”.

“Cominciamo il 1° dicembre 2024, poi saremo impegnati il 12 gennaio, il 9 e 23 febbraio e il 16 marzo – ha spiegato il caposquadra Mario Fusi -. C’è sempre tanto lavoro da fare per mantenere pulito il vallo paramassi nell’ottica della prevenzione del rischio incendi. Quest’anno ci concentreremo sulla zona alta: dal baitello del Gruppo Escursionisti Rancesi a salire fino a Laorca”.

Il 2025 sarà un anno speciale per tutto il gruppo almeno per un paio di motivi: “Nel gennaio 2025 cadono i 45 anni di fondazione del gruppo – ha continuato Fusi -. Abbiamo fissato la data dei festeggiamenti il 31 maggio presso la sede degli Alpini a Rancio, con la presenza delle autorità tra cui Regione Lombardia che ha già confermato la propria partecipazione. L’altra bella notizia è l’ingresso nel gruppo di due nuovi volontari che stanno frequentando i corsi necessari per far parte della squadra”.