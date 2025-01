Riqualifica del lungolago, aperta la “fase 3” all’altezza di piazza Stoppani

Prende forma la prima parte della passeggiata lato lago: si sta ultimando la posa del porfido

Nel tratto da piazza Stoppani alle Caviate sono in corso le video-ispezioni

LECCO – Prosegue di buon passo la riqualificazione del lungolago cittadino: nei giorni scorsi infatti sono partite le cantierizzazioni della ‘fase 3’ lato lago, in zona piazza Stoppani e nell’area compresa tra Lungolario Cadorna e via Malpensata. Uno step in anticipo di un mese circa, visto che da cronoprogramma originario, questa fase avrebbe dovuto aprirsi a fine febbraio.

Lungo il tratto di passeggiata dopo Piazza Cermenati, dall’Imbarcadero, è in corso l’ultimazione della posa del porfido. Gli esiti della cosiddetta ‘fase 2’, iniziata lo scorso autunno, sono già visibili a chi transita accanto alla passeggiata, con la pavimentazione in corso di definizione, rialzata rispetto al piano stradale per evitare che la crescita delle radici delle piante possa compromettere il camminamento. Intorno agli alberi sono state anche realizzate delle ‘fosse’ circolari in cui inserire un telo di contenimento delle radici.

I lavori dunque procedono secondo il cronoprogramma. Nel tratto da piazza Stoppani alle Caviate sono in corso le video-ispezioni: si ricorda infatti che è stata realizzata ex novo una rete di canali di scarico delle acque meteoriche. I lavori di riqualifica del lungolago cittadino valgono circa 10 milioni di euro, in parte derivanti dal Pnrr. Dovranno essere terminati entro l’inizio del 2026.