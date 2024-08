Sempre più turisti all’Infopoint di Lecco, in soli due anni +37% di accessi

Tra giugno e luglio 3.177 turisti (33% stranieri e 67% italiani) hanno visitato l’ufficio di piazza XX Settembre

“I dati complessivi forniscono sicuramente segnali positivi. La nostra città si conferma attrattiva”

LECCO – “Si conferma il trend positivo degli ultimi anni con una presenza importante di turisti, anche stranieri, che scelgono il Lago di Como e, in particolare, la città di Lecco per le loro vacanze. Dopo un inizio di stagione piovoso, con l’arrivo del bel tempo abbiamo osservato molte presenze sulle nostre montagne e sul lago”.

Giovanni Cattaneo, Assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, è fiducioso: “Dati positivi rispetto alle presenze turistiche arrivano anche dall’Ostello e dal Camping di Rivabella, due realtà di accoglienza complementari all’offerta alberghiera, a conferma del target di un turismo che sceglie il nostro territorio per la sua vocazione outdoor. Più in generale, i dati della ricettività non mostrano più la crescita esponenziale degli ultimi anni, ma si stanno stabilizzando poiché è stato raggiunto il limite di posti letto disponibili. In questo senso è importante credere nella nostra città e dar seguito a ulteriori investimenti per creare più posti letto, sappiamo che ci sono progetti importanti e questo non può che farci piacere per un ulteriore miglioramento dell’offerta”.

Una situazione positiva che, non a caso, trova conferma nei dati sugli accessi all’Infopoint di Piazza XX Settembre: nei primi 7 mesi del 2024 sono stati registrati 8.670 accessi, di cui il 23% rappresentati da turisti stranieri e il 77% italiani; in particolare, nei mesi di giugno e luglio, gli accessi sono stati in totale 3.177, di cui il 33% stranieri e il 67% italiani.

“L’Infopoint sta diventando sempre più un punto di riferimento per i turisti. Il servizio è stato strutturato in maniera diversa rispetto a qualche anno fa soprattutto per far fronte a un carico di lavoro importante – ha continuato Cattaneo -. Oltre a un incremento del personale si cerca di offrire un servizio più specializzato grazie a tre diversi team. In primis c’è il gruppo che si occupa del front office di piazza XX Settembre costituito da persone molto competenti con l’inserimento di figure giovani e nuove che si stanno dimostrando molto volonterose. Poi c’è un nucleo di progettazione di back-end legato alle esperienze turistiche che supporta il discorso Leccotourism, ma lavora a beneficio di tutto il territorio. Infine c’è il team dedicato alla comunicazione con il portale leccotourism.it e le relative pagine social. Dall’inizio dell’estate è stata attivata una campagna di comunicazione specifica per turisti di lingua straniera, anche questo aspetto è cresciuto molto con produzioni di contenuti ad hoc. Non è più semplicemente un Infopoint ma un riferimento per i servizi turistici”.

Sempre ragionando sui dati degli accessi all’Infopoint è curioso osservare come, sul totale degli accessi di utenti italiani, il 39% sono lombardi provenienti da altre province; mentre le regioni più rappresentate oltre alla Lombardia sono Emilia Romagna (2,5%) e Piemonte (3%). Considerando invece gli accessi dei soli stranieri nel periodo gennaio-luglio 2024 il 21% sono francesi (nazione europea più rappresentata con 164 accessi nel solo mese di luglio), 14% tedeschi, 9% spagnoli, 11% Gran Bretagna e 14,5% Est Europa/Russia. Gli accessi di turisti provenienti da paesi extra-europei rappresentano il 14% degli accessi di turisti stranieri.

“I dati complessivi forniscono un quadro positivo. E’ chiaro che c’è ancora da lavorare per migliorare gli aspetti in cui siamo più carenti. Stiamo gettando le fondamenta per un lavoro di squadra che coinvolge pubblico, privato e tutti quei soggetti che possono trarre benefico dal turismo. Tanti soggetti che concorrono a rendere sempre più attrattivo un territorio che sappiamo essere molto apprezzato, i segnali positivi ci sono”.

A proposito di segnali positivi, rispetto allo stesso periodo (gennaio-luglio) del 2023, l’Infopoint segnala un aumento degli accessi totali del +9% e, addirittura, un incremento del +37% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Altri dati sugli accessi estivi all’Infopoint

Giugno 2024

Età : 44% Over 60; 34% tra 35 e 60 anni; 16% Under 35

: 44% Over 60; 34% tra 35 e 60 anni; 16% Under 35 Contenuto informazioni richieste: 60% Lecco città; 18% lago

60% Lecco città; 18% lago Tipologia info richieste: 30% mappe; 21% trasporti; 34% eventi

Luglio 2024