Sull’ex Tribunale ‘spunta’ una copertura, ma il cantiere è ancora fermo

Il Comune resta in attesa di indicazioni per l’integrazione progettuale richiesta dal Provveditorato

Posizionata la ‘copertura’ sul tetto dell’edificio

LECCO – Non è ancora dato sapere quando si sbloccherà il cantiere per la ristrutturazione di Palazzo Cereghini, l’ex Tribunale. L’auspicio è avere presto notizie, nel giro di poche settimane.

Come noto i lavori si erano fermati in primavera a causa di problemi legati alla progettazione: il cantiere, in capo al Provveditorato dei Lavori Pubblici, a fine marzo aveva avvisato l’amministrazione comunale di alcune criticità riscontrate, principalmente nella copertura e nelle fondazioni della struttura.

“Per quanto riguarda la ‘parte alta’ – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – era stata ravvisata la necessità di realizzare una copertura provvisoria con lo scopo di proteggere la struttura e lavorare in condizioni di sicurezza, copertura che è stata appunto posizionata nelle scorse settimane. Per le fondazioni invece ci sono altri aspetti da chiarire risultati difformi rispetto al progetto elaborato”.

Nei mesi scorsi il Provveditorato aveva deciso di incaricare un ingegnere progettista terzo per integrare il progetto: “Una scelta che abbiamo condiviso per favorire questo passaggio ma ancora siamo in attesa di indicazioni” ha fatto sapere l’assessore “speriamo di avere novità il prima possibile, nel giro di qualche settimana, per poter riavviare il cantiere” ha concluso.