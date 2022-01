Viale Adamello. “Erano più necessari i parcheggi che la ciclabile”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una lettrice sul tema delle “soste selvagge” sul viale Adamello

LECCO – “Buongiorno,

Vi scrivo in quanto ho appena letto il Vs articolo (vedi qui) relativo alla situazione di caos e relativo potenziale pericolo per soste ‘selvagge’ in località Viale Adamello, rione S. Giovanni.

Abito nella zona, poco distante dal Viale, dal quale per muovermi però passo svariate volte durante tutto l’arco della giornata, sia piedi che in auto. Condivido tutto ciò che avete scritto nell’articolo ma la domanda che tutti gli abitanti si fanno tutt’ora ma si fanno da anni, e che non è, secondo me, ben specificata nel vostro articolo, in questo caso è: ‘ questa pista ciclabile, se così si può chiamare una pista di 100 metri scarsi, interrotta da vari incroci, era davvero necessaria?!’.

Vista la carenza di parcheggio, la presenza di un asilo nido e di attività da far fiorire e sostenere, non era più adatto fare dei posteggi, così si sarebbe prevenuta anche la situazione attuale?

Cordialmente,

L.