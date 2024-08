Abbadia premia Giorgia Pelacchi, di ritorno dalle Olimpiadi di Parigi

L’atleta ha partecipato al Consiglio comunale di mercoledì 7 agosto

“Il canottaggio mi ha insegnato tanto e soprattutto la determinazione nell’inseguire gli obiettivi”

ABBADIA LARIANA – Il Comune di Abbadia, a nome di tutta la cittadinanza, ha accolto il rientro di Giorgia Pelacchi da Parigi dove l’atleta, originaria proprio di Abbadia, ha gareggiato nella finale dell’otto di canottaggio piazzandosi sesta. Il sogno della medaglia è sfumato ma Giorgia e le sue compagne hanno scritto una pagina di storia del canottaggio azzurro: per la prima volta, infatti, un equipaggio dell’otto italiano è andato in finale.

Per l’occasione il Comune ha voluto rendere omaggio alla concittadina, invitandola in Consiglio Comunale mercoledì sera. Visibilmente emozionata, Giorgia ha raccontato ai presenti la sua esperienza a Parigi: “I Giochi Olimpici sono il sogno di ogni atleta. Ero molto concentrata sulle nostre gare e sono contenta di come sia andata”.

Giorgia ha colto l’occasione della sede istituzionale per lanciare un messaggio ai giovani: “Il canottaggio mi ha insegnato tanto e soprattutto la determinazione nell’inseguire gli obiettivi. Non bisogna mai mollare nonostante la fatica, senza aspettare che qualcuno ti regali qualcosa”.

l sindaco Roberto Azzoni ha infine ringraziato l’atleta a nome di tutto il Consiglio, donandole un mazzo di fiori e il kit dei gadget del Comune di Abbadia Lariana.