Bellano: “L’attenzione è massima”. Misure straordinarie per la “Pesa Vegia”

La storica manifestazione del 5 gennaio 2025 sarà sorvegliata con misure rafforzate

Barriere fisiche, vigilanza rafforzata e presidi sanitari: la Prefettura coordina le azioni per un evento in totale sicurezza

LECCO – Riunione cruciale del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con al centro l’organizzazione della storica manifestazione “Pesa Vegia 2025”, in programma il 5 gennaio 2025 a Bellano. L’incontro, che si è svolto questa mattina, è stato presieduto dal Prefetto Sergio Pomponio ed ha coinvolto i rappresentanti delle principali istituzioni locali, tra cui il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, il Questore Stefania Marrazzo, i comandanti provinciali delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco, i referenti sanitari dell’ASST e gli organizzatori dell’evento.

La “Pesa Vegia” è un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di visitatori, unendo tradizione e cultura in un evento simbolo del territorio lecchese. Tuttavia, la crescente affluenza rende indispensabile una pianificazione dettagliata delle misure di sicurezza. Durante la riunione, il Prefetto Pomponio ha ribadito l’importanza di un approccio prudenziale, sottolineando come le recenti direttive in materia di sicurezza pubblica richiedano un adeguamento alle nuove esigenze.

Tra le misure approvate figurano il divieto di vendita di bevande alcoliche per l’intera durata della manifestazione, la chiusura al traffico della strada provinciale principale per facilitare i controlli agli accessi, e l’installazione di barriere fisiche per prevenire ingressi non autorizzati. Sarà inoltre rafforzata la vigilanza, con un maggiore impiego di operatori della Polizia Locale e di sicurezza privata.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione sanitaria e dei flussi: saranno presenti presidi medici strategicamente distribuiti, con ambulanze e un distaccamento dei Vigili del Fuoco pronti a intervenire. L’area della manifestazione sarà suddivisa in sub-aree per migliorare il controllo dei partecipanti e garantire percorsi di evacuazione sempre liberi. Sul fronte della logistica, è stato confermato il potenziamento dei parcheggi esterni, dei collegamenti tramite navette comunali, nonché l’utilizzo della rete ferroviaria e dei battelli.

“L’attenzione è massima affinché questa manifestazione, autentico testimone della nostra memoria storica e custode di antiche tradizioni, possa svolgersi in condizioni di assoluta sicurezza e serenità. La sinergia tra istituzioni, enti locali e organizzatori non solo garantisce un’organizzazione accurata, ma celebra il valore culturale e identitario di un evento che attraversa il tempo, rafforzando il legame profondo tra comunità e territorio,” ha dichiarato il Prefetto Sergio Pomponio.

Con queste premesse, Bellano si prepara ad accogliere visitatori e cittadini per una nuova edizione della “Pesa Vegia”, rinnovando il suo spirito di festa e tradizione nel rispetto delle più alte garanzie di sicurezza.