Iniziata la campagna di ‘salvataggio’ rospi, ecco come partecipare

Inizia la migrazione dei rospi Bufo Bufo al Moregallo.

Al lavoro per aiutarli a raggiungere il lago in sicurezza

Impegnati: Legambiente Lecco, GEV, CK90, LAC Lecco e WWF

MANDELLO – È ufficialmente aperta la campagna salvataggio rospi, portata avanti da anni da Legambiente Lecco, GEV, CK90, LAC Lecco e WWF, nonché da tante cittadine e cittadini con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla salvaguardia e protezione delle zone umide e degli anfibi, con particolare attenzione al Bufo Bufo ovvero al rospo comune, durante le migrazioni primaverili che iniziano tra marzo e aprile.

Grandi divoratori di animaletti fastidiosi per l’uomo (come le zanzare) e dannosi per l’agricoltura (come le lumache ed altri invertebrati), la loro presenza nel territorio si rivela determinante per il mantenimento dell’equilibrio ecologico.

La campagna consiste nel salvare le migliaia di rospi che ogni primavera scendono dal Moregallo in località Melgone per arrivare al lago al fine di riprodursi. Nel farlo tuttavia trovano la strada e vengono schiacciati dalle automobili che arrivano a grande velocità.

Per questo da febbraio/marzo decine di volontari si impegnano per montare delle barriere fisiche che impediscano loro il passaggio e ogni sera (da marzo/aprile fino a giugno) tra le 20 e le 23 circa spostano manualmente questi anfibi dal bosco portandoli al lago e viceversa.

Come diventare volontari

Per partecipare all’iniziativa di salvataggio occorre prima dell’inizio delle attività:

– aver fatto la tessera 2023 di Legambiente Lecco o CK90 che garantiscono la copertura assicurativa, prima dell’inizio delle attività;

– essere indipendenti per raggiungere il luogo di ritrovo;

– avere il kit del rospista: scarpe da trekking, guanti (di lattice vanno bene), torcia (meglio se frontalino), giubbetto catarinfrangente e un secchiello con bordi alti.

Ogni sera un’associazione diversa accoglie i volontari, guidandoli nel processo di salvataggio. In allegato la locandina con il calendario delle serate e i qr code per iscriversi.

Chi fosse interessato a partecipare può indicare il proprio interesse attraverso questo modulo (QR CODE): https://forms.gle/xoRKBs9VsTXSX4Kf6.

Maggiori informazioni sul sito di Legambiente Lecco e sulle pagine social dell’associazione.