Airuno, lavori per la pensilina: cambia la viabilità per i mezzi pesanti

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore sabato 5 e sabato 12 ottobre

Previsto l’obbligo di svolta a destra per i mezzi pesanti

AIRUNO – Modifiche alla viabilità all’incrocio tra la Sp 56 e la Sp 72 per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di installazione della nuova pensilina per il sottopassaggio pedonale di via Kennedy.

Il provvedimento, preso dalla Provincia di Lecco con un’apposita ordinanza, riguarderà solo i mezzi pesanti (con massa superiore a 3,5 tonnellate) per i quali sarà in vigore esclusivamente sabato 5 e sabato 12 ottobre, dalle 7 alle 17, l’obbligo di svolta a destra per immettersi sulla Sp 72 provenendo dalla Sp 56 di Imbersago.

L’intervento di posa della nuova pensilina del sottopassaggio verrà realizzato il sabato proprio per impattare il meno possibile sulla viabilità lungo due arterie molto utilizzate.