Casatenovo, topi a scuola: l’asilo chiude due giorni per deratizzazione

Il sindaco ha emesso un’ordinanza di chiusura della scuola dell’infanzia di Valaperta per il 9 e il 10 gennaio

Segnalata la presenza di escrementi di roditori nella scuola dell’infanzia

CASATENOVO – La scuola dell’infanzia di Valaperta chiusa per due giorni per permettere l’esecuzione di un intervento di derattizzazione. A firmare l’ordinanza di chiusura dell’edificio che ospita l’attività didattica dei bambini dai 3 ai 6 anni è stato il sindaco Filippo Galbiati che ha previsto lo stop alla frequenza del plesso per domani, 9 gennaio e venerdì 10 gennaio.

La decisione è stata presa a seguito della nota con la quale il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Casatenovo chiedeva, dato il rinvenimento degli escrementi di topi, di misure urgenti a carattere igienico-sanitario per la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nei locali della Scuola dell’infanzia di Valaperta.

L’intervento di derattizzazione avverrà nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio, quando la scuola resterà chiusa in modo da tutelare la salute e la sicurezza degli alunni e del personale scolastico che quotidianamente utilizza il suddetto plesso scolastico.

“Nonostante le misure di derattizzazione in essere nei cortili e nell’edificio, ho disposto prudenzialmente la chiusura della Scuola fino a domenica per consentire operazioni di sanificazione per cui è stata incaricata una ditta specializzata” precisa Galbiati. Che aggiunge: “Un primo intervento di igienizzazione pare non essere stato risolutivo, se non parzialmente, nonostante i ripetuti controlli. Darò anche disposizione, al personale della scuola, di evitare la permanenza e lo stoccaggio nei locali didattici di materiale tipo farine, cereali, buste con alimenti, che, benché sia utilizzato solo per attività didattiche, non può essere lasciato in ambienti non idonei”.

Una volta concluso l’iter l’amministrazione comunale informerà la dirigente per la riapertura della scuola.