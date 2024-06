Merate, corso di yoga con la Pro Loco nel parco di Villa Confalonieri

Iscrizioni aperte per il corso di yoga promosso dalla Pro Loco

Sono previste cinque lezioni a partire da fine giugno

MERATE – Un corso di yoga all’aperto, immersi nella bellezza della natura. Sono aperte le iscrizioni per il corso di yoga promosso dalla Pro Loco capitanata da Simona Vitali.

Le lezioni si terranno per cinque giornate a partire da mercoledì 26 giugno alle 18.30 oppure da giovedì mattina 27 giugno alle 9 presso il parco della splendida Villa Confalonieri.

Non è richiesta alcuna esperienza precedente, occorre portare solo un tappetino. Posti limitati.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, tel 039.9901323 mail francacarlo@alice.it