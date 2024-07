Torna a Montevecchia la cena sotto le stelle, rigorosamente in bianco!

Appuntamento sabato 20 luglio nell’area verde di via del Fontanile

L’iniziativa è promossa dalla Pro Montevecchia

MONTEVECCHIA – Si rinnova anche quest’anno la magia della cena sotto le stelle, rigorosamente in bianco. L’appuntamento è per sabato 20 luglio nell’area verde di via del Fontanile, immersi nella pace e nel verde del Parco del Curone: l’orario e il luogo preciso sarà comunicato agli iscritti il 15 Luglio.

L’iniziativa porta la firma della Pro Montevecchia che si occuperà dell’organizzazione dei tavoli e delle panche, creando un’atmosfera suggestiva con luci e intrattenimento musicale. Inoltre, sarà disponibile un servizio bar per l’acquisto di acqua, bibite, spumante, vino e birra.

Requisito unico per partecipare sarà vestirsi completamente di bianco. Ogni ospite dovrà portare con sé il proprio cibo e bevande, e allestire il proprio tavolo con tovaglioli in tessuto bianco, stoviglie in ceramica, bicchieri e bottiglie di vetro, evitando carta e plastica.

In caso di pioggia, l’evento sarà annullato e verranno rimborsate le quote versate. Al termine della serata, verrà premiato il miglior tavolo.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla raccolta fondi dell’associazione ProMontevecchia e utilizzato per il raggiungimento delle finalità stabilite dallo statuto in vigore

Per prenotazioni visitare il sito della Pro Montevecchia.