Rogeno. Un defibrillatore Dae installato lungo via Cavenzana Inferiore

L’iniziativa dell’azienda Ferinox

Il dispositivo salvavita sarà a disposizione di tutta la comunità

ROGENO – Nei giorni scorsi il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli, unitamente agli assessori Massimo Petrollini e Cesare Gerosa, si sono recati presso l’azienda Ferinox per una speciale visita.

Gli Amministratori hanno visitato il sito produttivo di via Calvenzana Inferiore in occasione della posa e installazione di un DAE (Defibrillatore semi automatico) che sarà a disposizione dell’intera comunità. Lo strumento salvavita, infatti, è stato appositamente installato lungo la via Calvenzana Inferiore in modo che in caso di necessità ed emergenza possa essere utilizzato da chiunque.

La Ferinox è da sempre molto attenta alle tematiche di sicurezza sul lavoro e hanno appunto invitato gli Amministratori a far visita al sito produttivo.

“Un ringraziamento all’azienda per l’installazione del Dae e per l’attenzione continua alle tematiche di sicurezza”, hanno commentato gli Amministratori locali.