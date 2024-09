Alpini di Garlate pronti a festeggiare il 40° con un momento speciale

La cerimonia è in programma per domenica 15 settembre

Verranno posate due targhe commemorative: una in memoria di tutti gli Alpini scomparsi, l’altra in memoria di Bruno Gnecchi storico capogruppo dal 2004 al 2022

GARLATE – Il Gruppo Alpini Garlinda Garlate si prepara a celebrare un traguardo importante: il 40° anniversario della sua fondazione. L’evento, che vedrà la partecipazione della cittadinanza, sarà un’occasione per ricordare il valore degli Alpini e il loro contributo alla comunità. La giornata di celebrazione avrà luogo domenica 15 settembre e prevede una serie di momenti significativi, tra cui una sfilata e l’inaugurazione di targhe commemorative.

La giornata prenderà il via con l’ammassamento alle 8.30 in via Calchera, presso la cooperativa “Il Castagneto”. Successivamente, alle 9.00, inizierà la sfilata lungo via Parini, accompagnata dalle note del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”. Il corteo farà una prima sosta al Monumento degli Alpini in via Stoppani, dove verranno alzate le bandiere e deposte corone commemorative. In questo luogo, si terrà anche l’inaugurazione di due targhe: una in memoria di tutti gli Alpini che “sono andati avanti” e l’altra dedicata a Bruno Gnecchi, capogruppo dal 2004 al 2022, un leader storico che ha contribuito alla crescita e alla coesione del gruppo.

Il corteo proseguirà poi verso il Monumento dei Caduti, dove verrà deposta una seconda corona e saranno pronunciati i saluti delle autorità presenti. Il momento di riflessione culminerà con la celebrazione della messa alle 10.30 nella Parrocchia di Santo Stefano, accompagnata dal coro “Melos”. Al termine della cerimonia religiosa, è previsto un rinfresco presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, occasione per i partecipanti di condividere momenti di comunità e amicizia.

La partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza, con l’invito speciale a esporre il tricolore in segno di rispetto e vicinanza agli Alpini.