Biblioteca Galbiate. Aperto il bando per il Servizio Civile Universale

Un anno di impegno per la crescita personale e sociale

Fino al 18 febbraio, i giovani tra i 18 e i 29 anni possono candidarsi per progetti che promuovono la coesione sociale, lo sviluppo professionale e il benessere della comunità

GALBIATE – Anche la Biblioteca di Galbiate partecipa al Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale, che si svolgeranno in Italia e all’estero nel biennio 2025-2026. Fino alle ore 14 del 18 febbraio, i giovani interessati possono presentare domanda per partecipare a uno dei numerosi progetti previsti, con l’opportunità di impegnarsi in attività che promuovono il benessere della comunità e lo sviluppo di competenze professionali.

Questo bando offre una straordinaria occasione di crescita personale e di servizio, aprendo le porte a esperienze significative e di grande valore. Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti e offre l’opportunità di dedicare un anno della propria vita a un impegno di coesione sociale, contribuendo alla crescita personale.

Questo periodo di servizio rappresenta un’esperienza qualificante, che arricchirà il proprio bagaglio di competenze, riconosciute e spendibili anche nel contesto lavorativo. Inoltre, il Servizio Civile Universale favorisce l’educazione alla cittadinanza attiva, offrendo un contributo significativo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Le aree di intervento includono: cura e conservazione delle biblioteche, salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, tutela del patrimonio ambientale, riqualificazione urbana, protezione civile e assistenza sociale.

Per informazioni è possibile consultare il seguente sito web www.provincia.lecco.it