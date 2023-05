Premio Rosa Camuna di Regione Lombardia, menzione per Giuseppe Moioli

Il campione Olimpico mandellese di canottaggio sarà premiato a Milano

“Ancora oggi, a 95 anni, una guida per molti atleti che sono cresciuti seguendo i suoi insegnamenti alla Canottieri Moto Guzzi”

MILANO – Anche il campione mandellese di canottaggio Giuseppe Moioli parteciperà, sabato 27 maggio (ore 18.30 auditorium “Testori” di Palazzo Lombardia), alla cerimonia di consegna dei premi “Rosa camuna”, l’onorificenza più alta della Regione. Il tradizionale e annuale riconoscimento viene conferito in occasione della “Festa della Lombardia”, che si celebra il 29 maggio, ed è destinato – su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale – alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

Una menzione speciale è stata riservata al mandellese Giuseppe Moioli ancor oggi, all’età di 95 anni, punto di riferimento per tanti giovani della Canottieri Moto Guzzi, con la seguente motivazione: “Gloria del canottaggio e grande orgoglio lombardo per le sue vittorie alle Olimpiadi del 1948 e ai Campionati Europei del 1947, 1949, 1950 e 1958. La sua passione per lo sport e per i giovani ne fanno ancora oggi, a 95 anni, una guida per molti atleti che sono cresciuti seguendo i suoi insegnamenti presso l’Asd Canottieri Moto Guzzi”.

“Una soddisfazione per il comune di Mandello che ha proposto la candidatura insieme al sottosegretario di regione Lombardia Mauro Piazza – ha detto il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli -. Io e Ivo Stefanoni, altro campione Olimpico di canottaggio, accompagneremo Moioli a Milano per ritirare un premio dovuto e doveroso”.

“Sono particolarmente lieto che la candidatura di Giuseppe Moioli, che ho proposto nelle scorse settimane, abbia trovato il favore da parte del Presidente Fontana e della commissione giudicatrice – dichiara il Sottosegretario regionale all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza -. Moioli rappresenta per la nostra Provincia, un esempio di dedizione allo sport e alla formazione dei ragazzi, prima come grande campione Olimpionico e poi come allenatore di giovani atleti, ma soprattutto formatore di uomini: un vanto non solo sportivo, un esempio come educatore di tutti coloro che si sono approcciati al mondo del Canottaggio e non solo. Un particolare ringraziamento va al Vice Presidente vicario della Provincia di Lecco Mattia Micheli che, per primo, mi ha sollecitato nel presentare una candidatura che ha ricevuto il giusto riconoscimento!”

“Premi – spiega Fontana – istituiti insieme al Consiglio regionale, per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Sono molto felice di riconoscere pubblicamente l’impegno di tante persone che per la Lombardia rappresentano motivo di orgoglio. E per questo è giusto che vengano ringraziate e premiate. Sono certo che in una società liquida come quella in cui viviamo ci sia sempre più bisogno di figure così, per una Lombardia sempre più competitiva e solidale”.

La cerimonia di consegna dei premi è inserita all’interno della Festa della Lombardia, che si celebra il 29 maggio. La data commemora la storica ricorrenza del 1176 quando, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfisse l’esercito del Sacro Romano Impero Germanico. Per l’edizione 2023, presso Palazzo Lombardia e piazza Città della Lombardia, è previsto un ricco programma di eventi pubblici che faranno da contorno (sabato e domenica) alla consegna dei Premi Rosa Camuna. Sarà possibile salire al Belvedere del 39° piano (dalle ore 14 alle ore 22) e saranno proposti diversi spettacoli.