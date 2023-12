Calcio Eccellenza. Il Calolziocorte torna in corsa per la salvezza

Roboante successo per il Calolzio che travolge 3-0 il Vis Nova Giussano

Pareggio a reti inviolate per la Brianza Olginatese contro il Tribiano

OLGINATE/CALOLZIO – Nella 14^ e penultima giornata del girone d’andata del campionato d’Eccellenza 23/24 torna alla vittoria, la prima in casa, il Calolziocorte di mister Daniele Perego. Successo netto di 3-0 quello degli amaranto contro il Vis Nova Giussano, diretta concorrente per la salvezza, certificato dalle reti di Visconti (7′), Sare (14′) e Buccini (21′).

Commenta l’ottima prestazione dei suoi ragazzi il direttore sportivo, Francesco La Fauci: “Una partita attenta in cui la squadra è stata sia lucida sotto porta e che in fase difensiva. Rispetto ad altre partite sono girati a favore anche gli episodi, sono tre punti fondamentali contro una nostra diretta concorrente”.

“Il ritorno di Sare ci sta aiutando a realizzare di più infatti, adesso stiamo viaggiando a 2/3 reti a partita però, dobbiamo mantenere anche la quadratura in difesa. La prossima sarà contro l’Arcellasco, match fondamentale per rimanere attaccati al gruppone salvezza e poi giocarcela al ritorno con qualche innesto in più e con 10 partite su 17 in casa”.

Mentre, la Brianza Olginatese coglie solo un punto in casa contro il Tribiano dopo il successo ottenuto contro il Tavernerio nell’ultimo turno di gare. Secondo il direttore generale, Fabio Galbusera, quello di oggi è stato: “Un pareggio giusto, gli avversari nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni e noi non abbiamo giocato bene. Poi, nella ripresa i ragazzi sono entrati con un piglio diverso, aiutati anche da un’espulsione diretta degli ospiti, però non siamo riusciti a sfruttare le due opportunità clamorose avute a fine gara”.

“Comunque siamo riusciti a muovere la classifica, pian piano stiamo risalendo pur essendo ancora in zona playout. Domenica sarà fondamentale fare un risultato positivo contro il Giussano che è una nostra diretta concorrente. Inoltre, i due nuovi arrivi Raso e Corna stanno facendo bene e stiamo cercando per il proseguo un portiere e soprattutto una punta che ci permetta di finalizzare al meglio le occasioni create”.