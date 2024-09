Promozione. Il Calolzio parte con l’obiettivo di tornare in Eccellenza

Mister Perego riparte con tanti volti nuovi per riconquistare l’Eccellenza

Il nuovo direttore sportivo del Calolziocorte sarà Max Colombo

CALOLZIOCORTE – A seguito della retrocessione della passata stagione, il Calolziocorte quest’anno ripartirà dal Girone B di Promozione in cui cercherà senza dubbio di ottenere il ritorno in Eccellenza. Un’altra novità riguarda i vertici amaranto infatti, la società ha deciso di sostituire il direttore sportivo Francesco La Fauci con Max Colombo.

Questi ha operato sin da subito per rafforzare la squadra guidata da Daniele Perego. Il primo a vestire la maglia amaranto è stato Fabio Todeschini, centrocampista proveniente dalla Vibe Ronchese. Altri rinforzi importanti sono: Isaac Baho, ex attaccante del Costamasnagna retrocesso in Prima Categoria, Peter Rossi, solido difensore della Colico Derviese e Federico Venturelli portiere della Pontelambrese.

La campagna acquisti è poi proseguita con l’arrivo di: Stefano Riva, difensore classe 2005; Andrea Capocasale, centrocampista del 2002; Cristian Villa, attaccante classe 2002 e Marco Colombo difensore del 2005. Alcuni dei nuovi innesti arrivano dalle altre formazioni lecchesi della provincia come: Massimo Colombo e Manuel Cotrone entrambi provenienti dalla Luciano Manara e Carlo Ripamonti e Gabriel Lozza del GrentArcadia.

Importante anche la scelta di alcuni giocatori svincolati come: Alessandro Pozzi, Elia Bertolio e Stefano Barbieri tre giovani punte che possono crescere alla corte di Daniele Perego. Infine, il mercato in entrata si è chiuso con l’arrivo di Riccardo Colombo, attaccante del 2001 proveniente dal Civate.

La società amaranto ha operato molto anche in uscita tra i nomi più noti che hanno lasciato Calolzio ci sono quelli di: Matteo Del Re, Matteo Crimella, Giuseppe Barillà, Moumini Sare, Luca Visconti, Riccardo Tironi, Jean Charles Tamba, Simone Rotini e Cristiano Bonalume.

La stagione del Calolziocorte è già iniziata con la Coppa Italia di categoria in cui la formazione lecchese nella prima partita giocata il 1° settembre ha ottenuto un pareggio contro il Calusco Calcio. La seconda e decisiva gara si giocherà mercoledì 18 settembre contro il Gussago Calcio 1981. Inoltre, questo weekend inizierà il campionato di Promozione dove gli amaranto affronteranno in casa il Seregno.

Il neo direttore sportivo ha commentato il mercato e gli obiettivi societari: “La squadra quest’anno è costruita per stare nei primi posti con una rosa importante, l’Eccellenza sarà difficile da conquistare subito ma ci proveremo. Mister Perego dovrà amalgamare il nuovo gruppo e grazie alla sua esperienza ha la possibilità di farlo nella maniera giusta”.