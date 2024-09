50° Campionato Interlaghi Invernale: tre eventi velici e grandi novità a Lecco

L’evento organizzato dalla Società Canottieri Lecco si svolgerà in tre appuntamenti dal 1° al 10 novembre

LECCO – Lecco si prepara a celebrare il mezzo secolo di una delle sue regate più prestigiose: il Campionato Invernale Interlaghi, organizzato dalla Società Canottieri Lecco, si svolgerà in tre appuntamenti dal 1° al 10 novembre 2024. Questo anniversario importante vedrà una serie di eventi velici che promettono di attrarre appassionati e velisti da tutta Italia.

La 50^ edizione del Campionato Invernale Interlaghi avrà come main sponsor Neomarine, il rinomato cantiere nautico di Dervio, guidato dal velista Marco Achler. La regata principale si svolgerà a Lecco nel weekend del 9 e 10 novembre, mantenendo le tradizionali caratteristiche che hanno contraddistinto l’evento negli anni. Sei classi di imbarcazioni, tra cui Fun, H22, J24, Meteor, Orc e RS21, parteciperanno alla competizione.

Quest’anno, l’Interlaghi si arricchisce di nuove iniziative. Tra queste, la rievocazione della “Coppa dei Bravi”, una regata match race che si svolgerà il 1° e 2 novembre. La competizione metterà in palio il trofeo “Kong” e vedrà la partecipazione di otto timonieri di fama, tra cui il grande velista brasiliano Torben Grael. La “Coppa dei Bravi”, originariamente disputata a Lecco nel 1981, fu una delle prime regate match race in Italia, con la vittoria di Mauro Pelaschier, che due anni dopo conquistò l’America’s Cup con la “Azzurra”. L’evento sarà a scopo benefico, con il ricavato delle iscrizioni destinato alla Fondazione “Projeto Grael”, che sostiene i bambini di strada in Brasile.

Una novità assoluta per Lecco sarà la regata Para Sailing Cup, che si svolgerà il 2 e 3 novembre. Questo evento, riservato alle classi 2.4 mR e Hansa 303, rappresenta un’importante opportunità di inclusione e sarà supportato dall’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e dal suo presidente Mauro Bonfanti. La regata assegnerà il Trofeo “Anmig Lecco”.

Inoltre, il 31 ottobre si terrà un’altra iniziativa speciale per gli appassionati di vela, il cui formato è ancora in fase di definizione e potrebbe dipendere dagli sviluppi della 37^ America’s Cup in corso a Barcellona.

Il programma completo verrà ufficialmente annunciati nella seconda metà di ottobre. Con queste premesse, il 50° Interlaghi promette di essere un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di vela e per la città di Lecco.