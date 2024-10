Badminton Lecco: ottimi risultati per gli atleti al 13° Torneo di Novi Ligure

Denis Passador conquista una medaglia d’oro e due argenti, anche Saverio e Cattaneo salgono sul podio

“Nonostante l’elevato livello del torneo, i nostri atleti si sono fatti valere”

NOVI LIGURE (AL) – Gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco hanno brillato al 13° Torneo Grand Prix di Novi Ligure, portando a casa un eccezionale bottino di sette medaglie. L’evento ha visto la partecipazione di centonovanta atleti provenienti da tutta Italia e dalla Svizzera, tutti impegnati nel tradizionale torneo piemontese. La competizione ha offerto un’importante occasione di confronto e crescita per i partecipanti, confermando il valore e la preparazione degli atleti lecchesi.

Prosegue a ritmo sostenuto il cammino del bluceleste Denis Passador, che conquista tre podi: un oro nel singolare maschile 55, battendo in finale Bettoni (CUS BG) con un punteggio di 21-13, 21-18, e due argenti, uno nel doppio maschile 35 in coppia con Fabio Morino (Aqui Badminton Club), perdendo la finale contro Nobile/Diforti (Space Bad), e l’altro nel doppio misto 55, in coppia con Roberta Brenzone, concludendo la finale sconfitti da Bettoni/Marchesini (CUS BG) con il punteggio di 13-21, 19-21, 18-21.

Andrea Saverio conquista un argento nel doppio misto U19, in coppia con YI Yuan Chen, dopo aver perso la finale contro Trezza (Boccardo Novi) e Torres (Junior BC MI) con un punteggio di 19-21, 21-13, 20-22. Anche Chiara Landi, in coppia con Sara Marchesini (CUS BG), si aggiudica un argento, ma viene sconfitta in finale da Avvento (Boccardo Novi) e Paregger (BC MI) con un punteggio di 4-21, 11-21.

Mattia Cattaneo raggiunge i quarti di finale nel singolare maschile U15, mentre Andrea Saverio si ferma anch’egli ai quarti nel singolare maschile U19. Nel singolare maschile senior, Francesco Tomasello avanza fino agli ottavi di finale, con Paolo Milani e Federico Lazzarini che si fermano ai sedicesimi. Nicola Cattaneo, nella categoria SM 35, compete nei gironi. Nel singolare maschile 55, Edvidio Milani e Paolo Poletti raggiungono i quarti di finale.

Nel doppio maschile senior, Paolo Milani e Filippo Avidano (Aqui Badminton), così come Andrea Saverio e Francesco Tomasello, si fermano agli ottavi di finale, mentre Federico Lazzarini e Ali Husain Nasir (Boccardo Novi) arrivano ai sedicesimi.

Nel doppio maschile 35, Nicola Cattaneo e Alfonso Sarno (Cus BG) raggiungono i quarti di finale. Infine, nel doppio misto U15, Mattia Cattaneo e Angelica Morino avanzano ai quarti, mentre Nicola Cattaneo e Chiara Landi arrivano anch’essi ai quarti di finale nella categoria XD 35.

La società sportiva lecchese commenta: “Nonostante l’alto livello del torneo, i nostri atleti si sono distinti. Un applauso speciale a Mattia, U13, che, sebbene fosse iscritto in una categoria superiore, ha saputo affrontare la sfida senza deludere le aspettative.”