Basket femminile U19. La Starlight Valmadrera non lascia scampo a Biassono

Finisce 76 a 31 per le valmadreresi stasera di nuovo in campo tra le mura amiche nel match con Villaguardia

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight torna in campo con determinazione e porta a casa una vittoria netta contro Biassono nella settima giornata del campionato di basket femminile Under 19. Il risultato finale, 76-31, testimonia il divario tra le due squadre, ma non penalizza lo spirito combattivo delle padrone di casa, che hanno mostrato fisicità e attitudine.

Le ragazze della Starlight, seconde in classifica con una sola sconfitta contro la capolista Geas, avevano bisogno di ritrovare motivazione e continuità dopo alcune prestazioni poco convincenti. Questa volta, il gruppo ha dimostrato concentrazione e maturità, riuscendo a dominare il gioco grazie all’esperienza e a un approccio tattico che ha fatto la differenza sul parquet.

Nonostante le percentuali al tiro continuino a non essere ottimali, le letture e le scelte di gioco sono in miglioramento e lasciano ben sperare per i prossimi impegni. In evidenza, le prestazioni di Zaccone, miglior marcatrice con 27 punti, e di Beretta, autrice di 24 punti, seguite dai 12 punti di Corti. La vittoria non è stata solo un risultato, ma anche un’iniezione di fiducia per un gruppo che punta a consolidare il proprio gioco.

Il prossimo banco di prova arriverà già questa sera, mercoledì, alle 21:00, quando la Dogana Vecchia Starlight tornerà a giocare in casa contro Villaguardia. Sarà un’opportunità per verificare se i progressi mostrati contro Biassono si tradurranno in una maggiore solidità anche nei match futuri, dove soluzioni più efficaci e prestazioni costanti sono ancora attese.