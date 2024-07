Campionato italiano individuale Assoluto, Veronica Besana terza nei 100hs

Nella top ten Mustafà Belghiti 9° sui 5000m e Federica Dozio 10^ nel lancio del giavellotto

A La Spezia week-end tricolore: 23 titoli in palio tra velocità, mezzofondo, salti, lanci, marcia e prove multiple

LA SPEZIA – 620 atleti individuali e 66 staffette, in pista solo i migliori per il Campionato Italiano Assoluti che si è svolto lo scorso week-end a La Spezia. 12 atleti per i lanci, 12 atleti per i salti, 24 atleti per la velocità e 15 per il mezzofondo, 10 per la marcia e 12 per le prove multiple.

In palio 38 titoli individuali oltre alle quattro staffette, 21 al femminile e altrettante al maschile. Nessun successo per i lecchesi, ma era molto difficile perché negli Assoluti dominano le squadre militari: 7 titoli per le Fiamme Gialle, 7 titoli per i Carabinieri, 5 titoli per le Fiamme Azzurre, 4 titoli per le Aeronautica, 4 titoli per l’Esercito, 1 titolo alle Fiamme Oro.

I lecchesi devono “accontentarsi “della medaglia di bronzo sui 100hs di Veronica Besana (Fiamme Gialle). Sabato alle 19.18 vince la seconda batteria con 13”21 e si qualifica per la finale dove riesce a prendere il terzo posto con 13”08. Sui 5000m Mustafà Belghiti (Asd Sicilia Running Team) chiude al 9° posto con 14’15”83 a soli 5” del suo primato personale. Nel lancio del lancio del giavellotto 10° posto per Federica Dozio (Atl Lecco Colombo Costruzioni) con 44,84m. Sempre nel giavellotto era presente anche Matteo Masetti (Atl Lecco Colombo Costruzioni) per lui purtroppo tre lanci nulli.