Centro Sportivo Al Bione: inaugurato il rettilineo indoor di atletica leggera

Il rettilineo indoor rientra nel più ampio progetto finanzato per 2milioni di euro da Regione Lombardia e 390mila euro dal Comune che ha visto inoltre la sistemazione degli spogliatoi del Campo 1 e la realizzazione delle torri di illuminazione della pista di atletica

LECCO – Inaugurato il rettilineo indoor di atletica leggera realizzato al Centro Sportivo Al Bione di Lecco, che consentirà di svolgere gare di salto con l’asta, salto in lungo e salto triplo di tutte le categorie.

L’opera è stata finanziata insieme ai nuovi spogliatoi del Campo 1 e l’illuminazione con le torri faro a led della pista di atletica e campo da rugby per con importo totale di 2 milioni 390mila euro, dei quali 2 milioni giunti da Regione Lombardia e 390mila euro dal Comune di Lecco.

“Finalmente dopo quattro anni di attesa siamo riusciti a completare quest’opera molto importante – dichiara con soddisfazione la presidente dell’Atletica Colombo Costruzioni Lecco, Lucia Morandi – Questa struttura è importante perchè ci consentirà di svolgere l’attività sportiva anche durante il periodo invernale e nelle giornate di pioggia”.

Quindi ha aggiunto: “Per l’utilizzo al 100% della struttura aspettiamo di poter acquistare la struttura per il salto con l’asta, mentre in futuro un ulteriore intervento di miglioria sarà quello di installare un piccolo impianto di riscaldamento”. Infine, la presidente ha sottolineato: “In questo occasioni, ma non solo, andrebbe sempre ricordata la grande valenza formativa dello sport e nel nostro caso dell’atletica, che impegna i giovani e li fa crescere in un ambiente sano, stimolante e salutare”.

Al taglio del nastro di quest’oggi erano presenti il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi, il Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e per la Fidal l’ex giavellottista e atleta olimpica Zahra Bani (7 volte campionessa nazionale assoluta), oltre alla presidente Morandi e al segretario dell’Atletica Colombo Costruzioni Lecco Maurizio Longoni.

L’inaugurazione è avvenuta durante lo svolgimento della finale nazionale dei Campionati di Società Allievi e Allieve di prove multiple, organizzata presso il centro sportivo comunale dall’Asd Atletica Lecco Colombo Costruzioni, che vede la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta italia.

“Regione Lombardia è estremamente orgogliosa di aver raggiunto questo importante traguardo in un territorio che, già di per sé, vanta una bellezza paesaggistica straordinaria – ha dichiarato il Sottosegretario Picchi. – Questa nuova infrastruttura consentirà di attrarre atleti da tutta l’area circostante, ampliando l’accesso a un numero sempre maggiore di utenti. Sono convinta del valore dello sport, non solo per il benessere individuale, ma anche per il suo ruolo educativo, in particolare per la crescita e lo sviluppo dei giovani”.

L’assessore Sacchi ha sottolineato che “il Centro Sportivo ‘Al Bione’ rappresenta una risorsa fondamentale non solo per la città di Lecco, ma anche per l’intero territorio circostante. Siamo consapevoli che il Centro necessita di ulteriori interventi e miglioramenti, e l’inaugurazione di oggi segna un ulteriore progresso lungo il percorso avviato dalla precedente Amministrazione, che aveva già realizzato il rifacimento della pista di atletica, grazie anche al contributo della Regione Lombardia”.