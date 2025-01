Il CSI Lecco riparte con il rinnovo del Consiglio, Pietro Gatto presidente

Nomine, progetti e nuovi appuntamenti sportivi in programma

Il nuovo consiglio direttivo è guidato dal presidente Pietro Gatto

LECCO – Il CSI Lecco APS (Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Lecco APS) riprende le sue attività dopo l’assemblea elettiva del 11 gennaio. Mercoledì 22 gennaio, il nuovo consiglio direttivo, sotto la guida del neoeletto presidente Pietro Gatto, si è riunito per la sua prima seduta, durante la quale sono state effettuate le nomine dei responsabili di area e dei consiglieri di presidenza.

La serata è iniziata con il saluto del consulente ecclesiastico, don Andrea Mellera, che ha ripreso il tema trattato durante l’assemblea elettiva: “Il segreto risiede nel cuore capace di commuoversi. Solo se agirà con il cuore, la nostra capacità di dare risposte autentiche e grandi crescerà, permettendoci di prenderci cura non solo dei nostri ‘atleti’, ma soprattutto delle ‘persone’ che ci sono affidate”.

Inoltre, aggiunge: “Prendendo cura non solo della formazione psicologica e pedagogica, ma anche delle necessità pratiche e gestionali, riusciremo a fare in modo che il nostro sport sia davvero autentico, con al centro le persone, in particolare i più piccoli. Per questo motivo, sarà fondamentale investire nella formazione di tutti noi, oltre che di dirigenti e allenatori”.

Giovanni Sala è stato nominato Vicepresidente, un ruolo che ricoprirà grazie alla sua lunga esperienza associativa di oltre dieci anni. Affiancherà il presidente nel nuovo mandato, assumendo anche il compito operativo di coordinare il lavoro tra segreteria, amministrazione e le varie aree del Comitato.

I coordinatori di area

Area segreteria: Elinca Leonini

Area amministrativa: Alessandra Corti

Area comunicazione: Stefano Lanfranchi

Area sportiva: Marco Monti

Area sportiva giovanile: Michele Mezzera

Arbitri e giudici: Stefano Brusadelli

Per l’area formazione, il Presidente ha espresso un sentito ringraziamento al responsabile uscente Carlo Isacchi per il grande lavoro svolto, affidando il nuovo incarico a Nadia Ferrari, maestra e giudice di karate con una lunga esperienza nell’insegnamento. Tutti concordano sull’importanza cruciale della formazione a tutti i livelli, con un focus particolare sui giovani. Il Comitato si impegnerà a puntare su di loro per garantire il rinnovamento e la continuità dell’associazione.

Sono stati nominati anche i membri di presidenza che affiancheranno il Vicepresidente e i responsabili di area nel lavoro operativo. “Mi piacerebbe avere due giovani in Presidenza, che però abbiano già acquisito una solida esperienza all’interno della nostra associazione – sottolinea Pietro Gatto. La nomina di Cletti Galli e Michele Mezzera è stata quindi approvata all’unanimità.

È stata deliberata anche la nomina del Safeguarding Officer, incaricato della tutela dei minori e della prevenzione delle discriminazioni. Questo ruolo è stato affidato alla dottoressa Silvia Sangalli, che collabora da tempo con il Comitato sui progetti di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Nei prossimi mesi, il team di lavoro che supporterà le società in questo ambito verrà ulteriormente potenziato.

Sul finire della serata il consiglio ha già stilato l’agenda dei prossimi appuntamenti sportivi. il 26 gennaio ci sarà la prima prova territoriale del Campionato Nazionale di karate presso Palazzetto Paolo VI (Barzano’). L’1 e il 2 febbraio sarà la volta della terza prova del trofeo polisportivo U8 (calcio e palla rilanciata).

Inoltre, il 2 febbraio ci sarà la seconda prova territoriale del Campionato Nazionale di tennis Tavolo presso Palazzetto Istituto Maria Ausiliatrice (Lecco). Infine, il 9 febbraio sarà la volta della prima prova territoriale del Campionato Nazionale Ginnastica Artistica presso PalaUnimec (Arcore).

“Un consiglio ricco di iniziative, dove si è percepita una ventata di freschezza portata dai nuovi membri, pur mantenendo salde le basi della continuità” concludono i coordinatori.