La Calcio Lecco saluta il portiere Riccardo Melgrati, arriva Jacopo Furlan

Risoluzione consensuale del contratto con il portiere della promozione in Serie B

“Sono grato alla Calcio Lecco: abbiamo scritto una pagina di storia memorabile”

LECCO – Movimenti in casa Calcio Lecco in chiave arrivi e partenze. La società ha fatto sapere di aver risolto consensualmente il contratto con Riccardo Melgrati. Portiere classe 1994, arrivato in bluceleste nel 2022, è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie B della stagione 2022/23. Lascia il club con 64 presenze all’attivo.

“Sono molto grato alla Calcio Lecco 1912: abbiamo scritto una pagina di storia memorabile conquistando una promozione straordinaria – ha detto Melgrati -. Ringrazio i miei compagni, le persone con cui ho potuto lavorare, lo staff tecnico, medico e tutti i dipendenti della società con cui ho condiviso questi due anni”.

Il vicepresidente Francesco Aliberti: “Abbiamo preso atto della volontà di Riccardo di accettare una nuova sfida professionale. Resterà nella storia della nostra società come il portiere che ha contribuito a riportarci in B dopo cinquant’anni e per questo gli saremo sempre grati”.

In entrata, sempre per quanto riguarda il comparto dei portieri, si registra l’acquisto a titolo definitivo dal Catania Football Club di Jacopo Furlan. Portiere nato il 22 febbraio 1993 a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, alle sue spalle ha già una lunga carriera che lo ha portato anche fino alla Serie A, con l’Empoli, nella stagione 2021/22, club con cui aveva anche vinto la Serie B nella stagione precedente, in una delle sue due esperienze in serie cadetta: la seconda, con il Perugia, è stata nell’annata 2022/23, dove ha incrociato anche mister Francesco Baldini. Ha trascorso gli ultimi sei mesi al Catania, dove aveva giocato anche tra il 2019 e il 2020. In carriera ha vestito anche le maglie di Lumezzane, Trapani, Catanzaro, Monopoli, Viareggio e Bari. Vanta 11 presenze in Serie B e 175 in Serie C, oltre che 10 in Coppa Italia.

Per ciò che concerne il calcio giocato la società ha fatto sapere che sono 2.200 i biglietti venduti per la partita con il Milan Futuro, match di Coppa Italia in programma sabato 10 agosto alle 21 al Rigamonti-Ceppi e valida per il primo turno del trofeo nazionale di categoria