Lecco in B, l’amministrazione di Lecco soddisfatta per la decisione del TAR

Sindaco e Assessori, insieme ai Capigruppo e ai Consiglieri comunali di tutte le forze politiche

LECCO – Anche l’Amministrazione comunale di Lecco, con il Sindaco e gli Assessori, insieme ai Capigruppo e ai Consiglieri comunali di tutte le forze politiche della Città di Lecco, esprime piena soddisfazione per l’odierna sentenza del TAR del Lazio.

“Il Comune di Lecco, come testimoniato dall’appello pubblico, dall’adesione alla petizione ‘We Believe in Sport’ e dall’affiancamento nel ricorso al TAR con l’atto ‘ad adiuvandum’, ha sempre creduto nei valori del merito, dello sport, del talento e ha sostenuto la Calcio Lecco 1912 affinché i risultati ottenuti con il sacrificio e l’impegno sul campo non venissero messi in discussione”.

Anche il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini ha accolto con favore la decisione del TAR: ““Desidero anzitutto ringraziare tutti coloro che si sono battuti come leoni per ottenere questo risultato straordinario. Giustizia è fatta! Il buon senso ha prevalso sulle scartoffie burocratiche, ora basta con questa pantomima di Tribunali, ricorsi e Consigli di Stato. In questa vicenda nessuno ha tradito i principi dello sport, nessuno ha barato ed è per questo che la città di Lecco merita la serie B. Ora è il momento di tornare a sognare. Forza blucelesti, forza Lecco! Una vittoria di squadra, uno per tutti, tutti per uno”.