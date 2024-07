Mezzo secolo di calcio e amicizia: gli “Amici del Venerdì” festeggiano 50 anni

Dal 1974, la tradizione delle sfide tra Rossi e Blu continua a unire generazioni di amici

Sabato la grande festa del 50° al Centro Sportivo Bione di Lecco. Il gruppo è un simbolo di amicizia, calcio e solidarietà

LECCO – Una giornata di festa, sport e amicizia si è tenuta al Centro Sportivo Bione di Lecco sabato scorso, quando lo storico gruppo degli “Amici del Venerdì” ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività. Fondato nel 1974, il gruppo è diventato una vera e propria istituzione lecchese, simbolo di amicizia e passione per il calcio.

Ogni venerdì sera, dal lontano 1974, gli “Amici del Venerdì” si ritrovano per una partita di calcio che vede contrapporsi la squadra rossa e la squadra blu. Questa tradizione settimanale, che si conclude con la più classica delle pizzate, ha visto avvicendarsi generazioni di giocatori, dai fondatori ai nuovi membri. Tra i volti storici che hanno dato vita a questa avventura ci sono Raffaello “Lello” Riva e Fabio “Jonson” Zucchi, rispettivamente classe 1947 e 1943, premiati per l’occasione e che pur avendo appeso le scarpe al chiodo, continuano a far parte del gruppo, portando con sé l’esperienza e lo spirito che ha caratterizzato mezzo secolo di incontri.

La festa di sabato è stata un evento indimenticabile. Il Centro Sportivo Bione ha accolto una grande festa che ha visto la partecipazione di vecchi e nuovi membri, amici e famiglie. Una giornata in cui non poteva mancare la partita del 50°, che ha rinnovato la storica sfida tra la squadra rossa e la squadra blu, un incontro che simboleggia la continuità e la passione che unisce il gruppo.

Gli “Amici del Venerdì” non sono solo un gruppo di appassionati di calcio, ma anche un esempio di impegno sociale. Nel corso degli anni, il gruppo ha promosso numerose iniziative solidali, dimostrando una profonda attenzione verso la comunità. Durante l’emergenza Coronavirus, gli “Amici del Venerdì” si sono mobilitati per raccogliere fondi a sostegno delle persone in difficoltà, hanno offerto aiuti concreti ai terremotati di Amatrice e organizzato cene benefiche a favore dell’associazione Semplicemente Noi.

Guardando al futuro, gli “Amici del Venerdì” sono determinati a continuare la loro tradizione, trasmettendo i valori di amicizia e solidarietà alle nuove generazioni. Le nuove leve si affiancano ai veterani, creando un ponte tra passato e futuro che rende questo gruppo una realtà unica nel panorama sportivo e sociale lecchese.

La celebrazione dei 50 anni di attività è stata un’occasione per ricordare il passato, ma anche per guardare avanti con entusiasmo. Gli “Amici del Venerdì” continueranno a trovarsi ogni settimana, a giocare, a divertirsi e a sostenersi a vicenda, mantenendo viva una tradizione che è una piccola grande pagina di storia di sport e amicizia del nostro territorio.