Olimpiadi Parigi. Il Fiocchi Team festeggia le medaglie di Rossetti e Stanco

Oro e argento per i due atleti azzurri nello skeet a squadre mista e nel trap femminile

“I loro successi a Parigi 2024 sono un capitolo glorioso per lo sport italiano”

PARIGI – L’Italia torna a brillare nell’Olimpo dello sport grazie a due prestazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gabriele Rossetti e Silvana Stanco hanno dimostrato il loro talento e la loro dedizione nel tiro a volo. Gabriele Rossetti ha confermato il suo status di leggenda nel tiro a volo con una performance che ha sfiorato la perfezione e ha raggiunto l’Oro nello Skeet a Squadre miste. In coppia con un’atleta eccezionale, il duo italiano ha stabilito un nuovo record con 149 colpi a segno su 150.

“Questa prestazione ha messo a tacere gli avversari americani, tra cui il pluricampione olimpico Vincent Hancock e la neo medaglia di bronzo Austen Jewell Smith. La gara è stata una dimostrazione di abilità, precisione e nervi d’acciaio. Rossetti, già noto per il suo “palmarès”, ha mostrato ancora una volta perché è considerato uno dei migliori al mondo. La sua capacità di mantenere la concentrazione sotto pressione è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo storico. Con questo oro, Rossetti non solo rafforza il suo “palmarès”, ma anche il prestigio dell’Italia nel panorama del tiro a volo internazionale”.

Non meno impressionante è stata la prestazione di Silvana Stanco, che ha conquistato la medaglia d’argento nella disciplina del “trap femminile”. La sua performance è stata una testimonianza di determinazione e resilienza, qualità che le hanno permesso di emergere in una competizione serrata.

“Dopo la delusione di Tokyo, dove aveva concluso al quinto posto, Stanco è tornata più forte che mai. La sua medaglia d’argento rappresenta non solo un trionfo personale, ma anche un importante contributo alla tredicesima medaglia per l’Italia ai Giochi di Parigi. I successi di Rossetti e Stanco a Parigi 2024 sono un capitolo glorioso per lo sport italiano. Con la loro passione e dedizione, hanno ispirato future generazioni di atleti, portando il tricolore e la cartuccia Fiocchi Golden sul podio, rendendo orgogliosa un’intera nazione”.