Sci Club Lecco, entra nel vivo la preparazione della squadra Giovani e Senior

27 atleti dello Sci Club Lecco sono stati impegnati nella prima parte della preparazione

Il programma ora prevede uscite sul ghiacciaio dello Stelvio, precedute da un ritiro di sei giorni a Igea Marina

LECCO – Entra nel vivo la preparazione della squadra Giovani e Senior dello Sci Club Lecco iniziata a metà maggio con un’intensa parte atletica coordinata da Dino Tenderini supportato da un team qualificato: Pietro Migliazza (con il doppio ruolo preparatore e tecnico), Marco Milani (con il ruolo anche di massoterapista osteopata), Francesco Nava, Priscilla Milani e Vittoria Fusoni, recentemente laureata in scienze motorie e ora rientrata come allenatrice dopo essere stata atleta dello Sci Club Lecco. Lo staff tecnico è stato riconfermato in blocco, includendo gli allenatori Carlo Riva, Pietro Migliazza, Tommaso Bartolini, Pierfrancesco Dei Cas e Franco Cadin “Beuch”.

Attualmente, 27 atleti dello Sci Club Lecco sono stati impegnati nella prima parte della preparazione, suddivisi in due gruppi con ritrovi rispettivamente nelle zone di Monza e Lecco. Il programma ora prevede uscite sul ghiacciaio dello Stelvio, precedute da un ritiro di sei giorni a Igea Marina, che verrà ripetuto a fine agosto.

“Per l’attività sugli sci abbiamo base a Bormio – spiega Pierfrancesco Dei Cas, portavoce dello Staff Tecnico – Svolgeremo qui il lavoro fino ai primi di novembre, poi ci sposteremo al Diavolezza con alcune tappe ai capannoni di Amnéville in Francia e Peer in Belgio. Questa attività ci permetterà di essere pronti per l’inizio delle gare”.

Il gruppo comprende anche atleti fuoriusciti dallo Sci Club Lecco che ora militano nelle squadre nazionali ma continuano parte della preparazione con noi. “Questo è un aspetto importante per la nostra realtà – continua Dei Cas – Questi atleti hanno raggiunto grandi obiettivi e sono uno sprone per tutti, dimostrando come impegno, dedizione e sacrificio possano tradursi in risultati eccellenti”.

La nuova stagione si apre nel segno della continuità, come sottolinea Dei Cas: “Ripartiamo da dove siamo arrivati lo scorso anno, con molte riconferme. Tra questi, Tommaso Sala in Squadra A di Slalom, Nicolò Molteni in Squadra A di Discesa e Super G, Andrea Bertoldini in Squadra C, e Roberta Melesi in Squadra A. Inoltre, Diego Bucciardini si unisce alla Squadra C, mentre aggregati sono Luca Bianchi e Sofia Parravicini, recentemente entrata a far parte della Guardia di Finanza. Non dimentichiamo Davide Cazzaniga (Squadra A di Skicross), Aiace Smaldore (Squadra B Skicross) e Tato Pelizzari della squadra paralimpica, che da quest’anno ha chiesto di allenarsi con noi”.

In questi primi giorni di agosto, l’attività continua intensamente, seguita da una pausa di venti giorni. Gli allenamenti riprenderanno tra la fine di agosto e i primi di settembre, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’inizio della nuova stagione agonistica invernale.