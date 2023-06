Veronica Besana superlativa: record italiano U23 sui 100hs in 13”01

La lecchese 2^ davanti a Taylon Bieldt (12”76) del Sud Africa

Strepitosa al Meeting Internazionale Città di Lucca

LUCCA – Non ci sono più parole, avevamo già scritto del record regionale U23 il 27 maggio, ma Veronica Besana non solo lo ha migliorato, con 13”01 ha fatto segnare anche la miglior prestazione Italiana U23.

Nata 15 settembre 2002 a Erba, inizia a correre nel 2009 per l’Atl Cassago dove resta fino al 2017, dall’anno successivo indossa la maglia dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni allenata Antonio Ianni e Diego Crippa. Nel 2018 la prima nazionale a Gyor (Ungheria) per il campionato europeo Under 18, nel 2020 a Minsk (Bielorussa) corre ancora con la maglia azzurra nell’incontro under 20 indoor, nel 2021 il campionato Mondiali Under 20 a Nairobi (Kenia), a Tallin (Estonia) il campionato Europeo Under 20 e nel 2022 il Campionato del Mediterraneo Under 23 (Pescara).

Da due anni si è trasferita a Roma e allenata da Veronica Borsi primatista Italiana dei 60hs indoor con 7”94, nel 2013 aveva il primato italiano dei 100hs in 12”76 prima di essere migliorato (12”75) dal nuovo primato di Luminosa Bogliolo.

Veronica domenica ha migliorato il primato italiano Under 23 con un 13”01 migliorando il 13”05 di Elisa Di Lazzero che lo aveva realizzato nella Golden Gala 2020 a Roma. Con questo risultato nel 2023 la lecchese ha migliorato di ben 41 centesimi il suo tempo nei 100hs in tre gare (7 maggio a Firenze 13”42, il 27 maggio a Grosseto 13”16 e il 4 giugno a Lucca 13”01).