Volley. Domenica, al Bione, l’esordio della Picco Lecco contro CBL Costa Volpino

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco si prepara per l’esordio della nuova stagione 2023-2024. E’ fissato per domenica in casa, al Bione di Lecco, la prima di campionato contro le temibili avversarie del CBL Costa Volpino. In attesa di domenica 8 ottobre, fervono i preparativi e gli ultimi test pre gara.

Sabato 30 settembre la squadra di coach Gianfranco Milano ha partecipato con successo all’allenamento congiunto con Futura Volley. Già incontrate nelle scorse settimane, le lecchesi hanno proposto un buon gioco e concluso la giornata con una importante vittoria (3-2).

“Buona prestazione di ricezione e cambio palla e questo deve essere sicuramente alla base. Rispetto alla scorsa settimana siamo migliorati sulle scelte a muro. Bene anche l’esordio di Candela Sol Salinas. Questa esperienza è sicuramente molto valida, un bel test per preparare al meglio la partita di domenica contro Costavolpino” ha commentato Matteo Marongiu, staff Picco.

Molto atteso l’esordio di Sol Salinas, arrivata solo pochi giorni fa dall’esperienza olimpica con la sua nazionale. Questa mattina, domenica, Candela ha partecipato alla Camminata Manzoniana di Lecco, rappresentando al meglio il team bianco rosso.

“Sol Salinas si è unita al gruppo martedì dopo un viaggio di rientro dal Giappone durato quasi 48h per vari ritardi. Ha passato quasi tutta l’estate con la nazionale argentina. Quindi ha molte scorie da smaltire. Il suo inserimento nel gruppo sarà graduale e modulato dalle sue capacità di recupero. Ha già fatto un paio di presenze nelle ultime due gare dando prova di grande disponibilità nonostante tutto. Dal punto di vista tecnico ha dato sicuramente un po’ più di stabilità alla squadra” ha evidenziato Gianfranco Milano, coach di Pallavolo Picco Lecco.