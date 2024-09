Volley: la Picco Lecco apre la stagione con due sfide sul territorio lombardo

Le atlete hanno partecipato alla Valtellina League, per poi affrontare l’Esperia Volley Cremona

Piacentini: “Sono molto contenta della nostra prestazione, siamo cresciute e ci abbiamo creduto fino alla fine”

LECCO – La Pallavolo Picco Lecco ha inaugurato la stagione 2024/2025 con due appuntamenti sul territorio lombardo. Le atlete, guidate dal coach Gianfranco Milano, sono state protagoniste della Valtellina League durante la settimana, mentre sabato 14 settembre hanno affrontato l’Esperia Volley Cremona sul campo del PalaRadi.

Il Coach Gianfranco Milano ha commentato le sfide disputate in Valtellina: “Due partite in 48 ore per la squadra in Valtellina, affrontate al meglio per trovare il giusto ritmo e prepararci ai prossimi impegni. Abbiamo giocato contro il Chiuro di Progetto Valtellina e il Lozza, squadra polacca che ha disputato nel Campionato A1 lo scorso anno e raggiunto la finale scudetto”.

“Due esperienze positive e tecniche molto diverse. Bene la prima gara, qualche difficoltà nella seconda. Contro le polacche abbiamo subito l’impatto l’impatto fisico-atletico specie nelle fasi iniziali. Nei primi due set non abbiamo tenuto al meglio, poi il terzo e quarto sono stati più combattuti. Buona esperienza complessiva, ma ho dovuto centellinare le ragazze per qualche sovraccarico muscolare tipico dell’inizio di stagione” ha spiegato il coach.

Sabato a Cremona, buona la prestazione delle lecchesi, riuscendo a chiudere positivamente tutti e quattro i set disputati. L’allenamento congiunto è stato caratterizzato da percentuali quasi equilibrate nei fondamentali e da continui ribaltamenti nel punteggio, rendendo la sfida particolarmente combattuta.

Parte forte Lecco con la parallela di Mangani per il 3-7. Capitan Taborelli inizia a scaldare il proprio destro, Modesti in fast firma il 5-7. Piacentini risponde con la stessa moneta ed è di nuovo +3 Lecco. L’ace di Sara Bellia vale il 10-12, la stessa attaccante veneta poi si fa murare la pipe da Piacentini, 10-13. La palletta sul metro di Arciprete scalda le mani del PalaRadi, la romana si ripete poi con l’ace del 14-16. Mangani rimedia alla stampata precedente di Modesti, 15-18. Bellia esagera in parallela e Lecco allunga sul 16-20.

L’ace di Piacentini e due punti di Martina Ghezzi galvanizzano le ospiti per il 17-23. Arciprete accorcia da posto 4 sul 20-24, poi coach Milano richiama le sue, con Esperia che annulla quattro set points. L’errore al servizio di Taborelli fissa il 21-25 finale.

L’Esperia riparte con la formazione schierata a inizio primo periodo. Taborelli e Munarini inaugurano il parziale (3-0), Bellia spinge sul 6-2, Sassolini di seconda intenzione accorcia il gap sul 6-5. Ci pensa Taborelli a riportare avanti le tigri sul 9-5, coach Milano richiama le sue. Cremona continua l’allungo con l’attacco di Bellia, la sette di Marchesini vale il 14-7 gialloblù. Lecco prova a scuotersi col muro di Conti su Munarini e con la piazzata di Mangani sui nove metri, 17-13. Un altro attacco potente di Mangani fissa il -1 Lecco e questa volta è coach Zanelli a mettere le mani a T.

È sempre Linda Mangani a trascinare le sue col punto della parità sul 18-18, il rigore di Monaco vale il sorpasso biancorosso. Sassolini vince il duello a muro e realizza il 19-21, risponde Felappi di forza. Due punti di qualità di Bellia riportano avanti Cremona, Mangani rimedia ed è 22-22. La neo entrata Moroni sale alta a muro e procura un set point, Arciprete porta il set ai vantaggi. Taborelli non trova il tocco del muro lecchese, il set termina sul 24-26.

Amoruso, in campo al posto di Ghezzi, rimedia all’errore di Mangani, 1-1. Modesti viene fermata a muro, 1-4 e timeout Zanelli. Le tigri gialloblù si fanno forza, Bellia ricuce da posto 4 (4-5), Amoruso si dimostra concreta in attacco continuando a far male a Cremona. Munarini insiste al centro, 6-8. L’Esperia impatta con Alessia Arciprete, la cui parallela sigla il 10-10. Modesti in fast realizza il 12-13, Amoruso firma il lungo linea del 13-15.

Sassolini da respiro a Cremona con un errore in battuta, 17-19. Munarini impatta con l’ace sul 19-19, poi Atamah ferma Modesti a muro, 20-22. Alessia Conti firma dai nove metri il 21-24 e di seguito, anche il 21-25 per lo 0-3 Lecco.

Di comune accordo tra le squadre, si gioca il quarto set. Coach Zanelli inserisce Zuliani su Bellia e Felappi su Taborelli. Monti fa il bello ed il cattivo tempo da posto 4, 5-5. Sassolini riporta avanti Lecco col servizio (5-8), Modesti accorcia sul -2. Arciprete risponde a Piacentini, 9-10. Sofia Turlà porta avanti le tigri coi servizi vincenti del 12-11 e poi del 13-11. Felappi si mette in luce con una diagonale stretta, segue il doppio ace di Arciprete che vale il 16-13.

Lecco resta a contatto con Gaia Moroni, 17-16. Entra a referto anche Vittoria Zuliani, una bella palletta per il 19-16. Un ace ed un attacco da seconda linea di Noemi Monti ribaltano il punteggio sul 19-20 del timeout Zanelli. Felappi ripristina la parità con la pipe del 22-22. L’attacco di Bellia si ferma sul muro ospite: il set finisce sul 23-25.

Federica Piacentini, centrale della Picco Lecco, ha commentato: “È stato un incontro impegnativo, anche perché venivamo da altri due test da quattro set. Abbiamo ritrovato Cremona come una squadra forte, che già conoscevamo dagli anni passati, sono molto continue, ordinate, in difesa e nella ricostruzione. Questo ha portato a scambi particolarmente lunghi, come dimostrano anche i parziali dei set”.

“Sono molto contenta della nostra prestazione, siamo cresciute e ci abbiamo creduto fino alla fine, anche nei set in cui il risultato non era dalla nostra parte, abbiamo tenuto duro e li abbiamo chiusi favorevolmente” ha concluso così Piacentini.