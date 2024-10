A Villa d’Alme arriva la prima sconfitta in campionato per l’As Merate volley

La trasferta in terra bergamasca è finita con una sconfitta per 3 a 1

La squadra è apparsa sempre un po’ in rincorsa e non in grado di fare il proprio gioco

MERATE – Prima sconfitta in campionato per l’As Merate volley che esce dal campo di Villa d’Almè battuta per 3 a 1. Il match è partito subito in salita per i gialloblu che, complice un black out totale su una rotazione a fine set, perdono il primo set per 25 a 21. Il riscatto arriva nel secondo tempo, vinto per 25 a 22, ma non è bastato a invertire la rotta di una partita in cui i ragazzi di coach Debora Spreafico sono apparsi sempre un po’ in rincorsa.

“L’impressione, da fuori, è come se volessimo stare al passo loro dimenticandoci di fare il nostro gioco” commentano dallo staff. “Resta l’amarezza per non aver provato almeno ad arrivare a giocarci un tiè break. Ora possiamo solo prendere atto di come abbiamo giocato, guardando avanti e tornando ad allenarci forte in settimana”.

Il prossimo appuntamento è sabato contro Azzano. “Mi auguro di trovare i ragazzi determinati a fare bene, ma soprattutto a trovare un po’ più di “serenità” in campo” conclude Spreafico.