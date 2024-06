Bmx. Bicimania Garlate: tre titoli regionali al Campionato Lombardo Assoluto

Svoltosi a Caravaggio nella giornata di domenica 9 giugno

CARAVAGGIO (BG) – La Bicimania Bmx Quota 20 Garlate si è presentata ai nastri di partenza, a Caravaggio, per le gare valide per il Campionato Lombardo Assoluto. La società garlatese ci teneva a lasciare il segno alla manifestazione regionale, riuscendo nell’intento, ottenendo una serie di risultati, fra vittorie, podi e finali raggiunte. I lecchesi possono, infatti, vantare tre nuovi campioni regionali ed il secondo posto nella classifica a squadre. I rider garlatesi al via avrebbero dovuto essere quaranta, ma si sono registrati diversi forfait dell’ultimo momento.

“Un plauso, intanto, ai nostri nuovi campioni regionali: Tommaso Bravi, Martino Caslini e Davide Cattaneo. Bravi, negli Esordienti del I anno (13 anni), alla prima competizione dopo uno stop di quasi tre mesi, è stato un po’ una sorpresa. Vederlo in forma sia fisica, che mentale, a tal punto da condurre la gara con autorevolezza, significa che il ragazzo, in pista, si è allenato con grande convinzione. Per Caslini, impegnato negli Esordienti II anno (14 anni), come il suo compagno di squadra, ha vinto con sicurezza dimostrando soprattutto una tecnica oggettivamente superiore ai suoi pari età. Cattaneo è il nuovo re lombardo della categoria Cruiser Allievi (15/16 anni) con il pilota che vince senza problemi le tre manche che componevano la gara. A loro vanno i complimenti di tutto il team” commenta il team Bmx di Garlate.

Il lecchese Ryan Motta si conferma come una promessa per il team, arrivando sul secondo gradino del podio della categoria G1 (7 anni). Stesso risultato per Mattia Accusato nei G2 (8 anni), con l’atleta che si stava giocando la vittoria con un altro rider. Ma come ogni tanto accade, fra i due litiganti, il terzo gode e la vittoria è andata ad un altro rider. Un altro podio garlatese lo ha conquistato il G4 (10 anni), Mattia Morello, altra promessa del team. E’ terzo con una gara sempre ai vertici. Per Alex Gilardi, ha fatto doppietta con Davide Cattaneo nei Cruiser Allievi (secondo), abbandonando però la gara di Bmx, prima della semifinale, tradito dal caldo afoso che incombeva a Caravaggio. Medaglia di bronzo per Lorenzo Mazzoleni, impegnato negli Esordienti I anno (13 anni), risultato conquistato con una gara diligente. Negli Juniores (17/18 anni) Matteo Bravi ha raggiunto il miglior risultato a cui poteva ambire, ovvero il secondo posto, correndo comunque molto bene. Il terzo posto va a Marco Tavola (Cruiser 40 & over).

Ottime le gare di Paolo dell’Aquila (G2) e Samuel Testa (G3) che hanno conquistato il sesto e settimo posto, risultati niente affatto scontati. Molto valida la prova anche di Davide Gatti e Gabriele Cattaneo (G4) che si sono classificati al quinto ed ottavo posto. Giorgino Valsecchi (Allievo nelle categorie Cruiser e Bmx) si è tolto la soddisfazione del quinto posto fra i Cruiser ed ha partecipato alle manche della Bmx. Ancora fra i migliori Marco Balestrazzi (G6), arrivato sesto. Grande è stato Giacomo Zangani fra gli esordienti 2. Ad un certo punto della gara era sul podio, e dopo aver ben combattuto, si è classificato quinto. Il suo compagno Riccardo Cornaggia ha concluso ottavo.

Davide Cattaneo è stato protagonista anche fra gli allievi in BMX chiudendo quinto. Bravi gli altri due finalisti Leonardo Scarpa (quarto) e Giovanni Caslini (quinto) nella categoria Master 17/24 anni. Gli altri garlatesi in gara sono stati: Amelia Radaelli e Guido di Feo (G3); Pietro Tavola, Achille Sancassani, Sebastian Laddaga e Filip Saganiak (G4); Logan Brioschi Pistoia (G5) si è distinto con la vittoria della finale B. In gara anche Gabriele Gamba. Nei G6 (12 anni) presenti Alessandro Maria Brini e Francesco Caslini. Nelle categorie agonistiche giovanili hanno gareggiato Giacomo Festa, Elisa Magni e Jarno Roveda. Nei Cruiser 40 & over al via Luca Testa. Presenti a Caravaggio anche i piccoli apripista Liam Laddaga, Giulio Tavola e Samuele Sancassani.