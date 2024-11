Il team garlatese della BMX in evidenza al Indoor BMX Racing di Avignone

Cinque atleti garlatesi hanno partecipato all’Indoor BMX Racing a Avignone, raccogliendo soddisfazioni e punti importanti per il ranking UCI

GARLATE – Il mondo della BMX ha visto tornare in azione il team garlatese, con cinque dei suoi atleti impegnati lo scorso fine settimana a Avignone, in Francia, per l’Indoor BMX Racing, una competizione di grande prestigio che ha attirato numerosi atleti da ogni parte del mondo. Le gare, che si sono svolte in un contesto spettacolare, hanno messo alla prova i nostri riders in una serie di sfide impegnative, con alcuni risultati che hanno regalato soddisfazioni personali e sportive.

In particolare, la gara di domenica, riservata agli Junior, Under 23 ed élite, era una competizione di categoria C1, che assegnava punti importanti per il ranking UCI, e tra i partecipanti c’era anche Marco Radaelli, uno degli atleti di punta del team. I cinque riders garlatesi presenti erano Mattia Morello, Under 11, Francesco Caslini, Under 13, Martino Caslini, Under 15, Alex Gilardi, Under 17, e l’élite Marco Radaelli. La giornata di sabato ha visto in pista i primi due, mentre gli altri tre atleti hanno gareggiato nel doppio impegno agonistico che ha coinvolto sabato e domenica.

Per quanto riguarda i risultati, sabato non sono stati raggiunti i risultati sperati da Morello e Caslini, entrambi usciti durante la manche di qualificazione, nonostante l’impegno profuso. La giornata è però stata positiva per Martino Caslini e Alex Gilardi, che hanno raggiunto gli ottavi di finale, mostrando un buon livello di competizione. Marco Radaelli, invece, si è fermato ai quarti di finale, sfiorando la semifinale, un traguardo che gli è sfuggito per poco.

Le gare della domenica hanno confermato la determinazione dei nostri atleti. Radaelli ha ripetuto il risultato di sabato, fermandosi nuovamente ai quarti di finale, ma ancora una volta ha dimostrato di essere molto vicino alla qualificazione per le semifinali. Gilardi è riuscito a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale, mentre Martino Caslini ha continuato la sua buona performance, arrivando fino in semifinale. Nonostante l’accesso alla finalissima gli sia sfuggito per un soffio, ha ottenuto la quinta posizione, un risultato che conferma la sua crescita e potenzialità nel panorama della BMX.

Un fine settimana ricco di emozioni, quindi, che ha visto i riders lecchesi crescere ulteriormente, confermando la qualità del team garlatese e la sua preparazione per le sfide future. La competizione di Avignone è stata non solo un’occasione per mettersi alla prova, ma anche per guadagnare punti preziosi per il ranking internazionale, con l’auspicio di nuovi successi nelle prossime gare.