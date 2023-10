Serie D. La Casatese torna a vincere in casa

La Casatese ottiene i primi tre punti stagionali davanti al proprio pubblico

Villa Valle battuto 4-2 grazie alle reti nel finale di Stefanoni (41′) e Cargiolli (46′)

CASATENOVO – La Casatese di Joey Commisso incassa la seconda vittoria consecutiva in campionato e si porta all’ottavo posto nel campionato di Serie D 23/24. I biancorossi vincono 4-2 contro il Villa Valle al Comunale di Casatenovo grazie alle reti di Perego (6′), Romano (56′), Stefanoni (83′) e Cargiolli (91′).

Il tecnico lecchese ha commentato la vittoria dicendo che: “Siamo stati bravi ad indirizzare bene la gara all’inizio, segnando su calcio d’angolo dopo pochi minuti. Un po’ meno nel farci raggiungere su alcune situazioni in cui siamo stati poco reattivi sulle palle di rimbalzo centrali e ci siamo fatti fregare nell’occasione del gol dell’1-1 e poi, ad inizio ripresa pronti via abbiamo subito un gol in maniera ingenua su una palla scoperta subendo l’inserimento del loro trequartista”

“L’episodio chiave della gara – spiega Commisso – è stata l’espulsione del loro difensore centrale sull’incursione centrale di Caraffa per fallo da ultimo uomo. Su quella stessa punizione abbiamo fatto il 2-2 e poi siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia nel ricercare il gol vittoria ed abbiamo costruito delle buone azioni pericolose. Il terzo gol di Stefanoni nasce proprio da uno scorrimento da sinistra a destra col nostro terzino che ha messo palla al centro per l’attaccante”.

Secondo il tecnico biancorosso: “Le sue vittorie consecutive danno fiato e morale alla squadra, però dovremo fare maggiore attenzione sui due gol che abbiamo preso troppo facilmente. Per adesso comunque ci teniamo ben stretti questi primi tre punti in casa”.