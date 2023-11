Serie D. Pareggio con rimpianto per la Casatese

La Casatese torna a far punti ma, non alla vittoria

Pareggio a reti inviolate contro il Pro Palazzolo

CASATENOVO – Nella 15° turno del campionato di Serie D, la Casatese porta a casa un buon pareggio contro i bresciani del Pro Palazzolo, attualmente al sesto posto in classifica ma con qualche amarezza per le ghiotte occasioni avute con Stefanoni nel primo tempo e con Isella nel secondo.

Il team manager Danilo Didoni ha commentato il risultato odierno con un velo di rimpianto: “Nel primo tempo abbiamo avuto una grande occasione con Stefanoni che ha calciato un pallonetto da metà campo avendo visto fuori il portiere però, il pallone è uscito di dieci centimetri. Nel secondo tempo la gara è stata abbastanza equilibrata nel possesso palla, loro hanno giocato più sui lanci lunghi avendo tre punte veloci mentre, noi abbiamo giocato di più la palla ed abbiamo avuto una grandissima occasione con Isella che a tu per tu col portiere gliela ha tirata addosso”.

“Purtroppo nell’ultimo periodo sta girando male – continua Didoni – oggi siamo contenti che non abbiamo preso gol e abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una buona squadra non era facile in casa loro”.

In classifica la squadra di Commisso è decima a quota 19 però, secondo il dirigente biancorosso: “Senza esagerare a noi mancano sei punti e questi purtroppo non li recuperi più, e la classifica non rispecchia quello che stiamo facendo in campo ci manca un po’ di cattiveria sotto porta. Adesso si riparte della Coppa Italia e contro il Desenzano con obbligo di fare bottino pieno”.