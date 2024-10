Filippo Curtoni e Martina Brambilla vincono l’edizione 2024 del VK70

Successo per il Vertical Kilometer organizzato dall’Osa Valmadrera

In 158 al traguardo. Sul podio gli atleti di casa Stefano Tavola e Alex Scalzi

VALMADRERA – Filippo Curtoni (Team Valtellina) e Martina Brambilla (Team Pasturo) vincono l’edizione 2024 del VK70, tradizionale gara di Vertical Kilometer a cronometro individuale organizzata ieri, sabato 5 ottobre, dall’Osa Valmadrera. Partenza da Valmadrera – frazione Trebbia (253 metri) e arrivo in vetta al Monte Rai (1259 metri), percorrendo il sentiero numero 1 “Lucio Vassena”, per una lunghezza di circa 3.300 metri.

La gara, inserita nel calendario nazionale per la specialità Vertical Kilometer della Federazione Italiana Skyrunning (FISky), ha visto 158 atleti all’arrivo. Successo per Filippo Curtoni (Team Valtellina) che ha chiuso con il tempo di 40’55”, battendo di un solo secondo Stefano Tavola dell’Osa Valmadrera secondo in 40’56”. A chiudere il podio un altro atleta dell’Osa Valmadrera, Alex Scalzi in 41’57”.

A livello femminile la migliore è stata Martina Brambilla (Team Pasturo) in 46’02”. Più staccate Barbara Sangalli dell’As Premana (47’28”) e Sara Toloni de La Recastello (48’10”). Osa Valmadrera che vince nella classifica di società davanti a Gsa Cometa e Team Pasturo.

QUI LE CLASSIFICHE COMPLETE