Corsa e mtb. Staffetta Pasturo-Comolli, 166 gli atleti al via della gara

Domenica scorsa la 13^ edizione della corsa targata df Sport Specialist

Nel singolo vincono Moreno Sala e Barbara Sangalli. Nella gara a coppie Simone Tenderini e Paolo Gianola, Paola Radice e Ilaria Balzarotti, Davide Panzeri e Irene Girola

PASTURO – 166 atleti per la 13^ edizione della staffetta da Pasturo al Bivacco Girani in località Comolli, 68 atleti individuali (60 maschile e 8 femminile), 28 staffette maschili, 3 femminili e 18 staffette miste. Prima frazione da Pasturo fino all’Alpe Coa con la mountain bike per circa 9km, la seconda frazione di corsa fino al Bivacco Riva-Girani con 500 metri di dislivello.

La manifestazione si è svolta in collaborazione con numerose aziende del settore, che hanno arricchito la premiazione con i loro prodotti, e con il prezioso supporto del Comune di Pasturo, del Cai Barzanò, del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, del Team Pasturo Asd e dell’Associazione di Promozione Sociale Giretto.

Miglior tempi per la mountain bike di Davide Panzeri (30’00”) e Simona Beretta (40’31”), per la corsa i migliori tempi sono dell’azzurro di corsa in montagna Andrea Elia (18’32”) e Martina Brambilla (24’24”). Nella gara singola vincono Moreno Sala con 58’33” e Barbara Sangalli con 1h09’36”, nella staffetta maschile vincono Simone Tenderini e Paolo Gianola con 51’58”, al femminile vincono Paola Radice e Ilaria Balzarolli con 1h11’06”, nella staffetta mista vincono Davide Panzeri e Irene Girola con 55’06”.

Tutti i migliori staffettisti e i singoli

Singoli maschile

1° Moreno Sala (58’33”), 2° Matteo Folci (59’36”), 3° Paolo Riva (1h00’30”), 4° Nicola Dedivitiis (1h00’56”), 5° Matteo Santini (1h01’00”); 6° Lorenzo Vittori (1h01’06”), 7° Matteo Molinari (1h02’22”), 8° Richaro Colombo (1h04’8”), 9° Oscar Luigi Pomoni (1h04’43”), 10° Antonio Gotti (1h05’19”).

Singolo femminile

1^ Barbara Sangalli (1h09’35”), 2^ Irene Arlati (1h12’31”), 3^ Monica Maltese (1h15’45”), 4^ Cristina Sonzogni (1h16’08”), 5^ Mirna Pasenti (1h20’23”), 6^ Marta Cereda (1h22’23”), 7^ Velentina Pesatori (1h31’30”), 8^ Donatella Rota (1h38’11).

Staffetta Maschile

1^ Simone Tenderini/Paolo Gianola (51’58”), 2^ Angelo Pepe/Giuio Mascheri (53’28”), 3^ Luca Lafranconi/Elia Andrea (53’46”), 4^ Lorenzo De Carlo/Francesco Canclini (56’30”), 5^ Thomas Gianola/Giovanni Malugani (59’29”), 6^ Simone Giudici/Diego Giudici (1h01’07”), 7^ Matteo Orlandi 14 anni/Andrea Colombo 15 anni (1h02’35”), 8^ Andrea Arlati /Daniele Arlati 15 anni (1h02’53”), 9^ Roberto Colombo/Felice Brusadelli (1h03’17”), 10^ Carlo Ratti/Enrico Ardesi (1h04’17”).

Staffetta femminile

1^ Ilaria Michela Balzarotti/Paola Radice (1h11’06), 2^ Sara Rosa/Daniela Gilardi (1h13’08), 3^ Elisa Arcara/Daniela Selva (1h29’00”).

Staffetta mista

1^ Davide Panzeri/Irene Girola (55’06”), 2^ Andrea Melesi/Debora Benedetti (58’09”), 3^ Adriano Ticozzelli/Martina Brambilla (59’57”), 4^ Matteo Fusi/Aurora Invernizzi (1h00’29”), 5^ Antonio Vittori/Francesco Cattaneo (1h01’18”), 6^ Davide Brambilla /Martina Guerrera 1h03’49”), 7^ Gabriele Alippi/Patrizia Rusconi (1h04’22”), 8^ Marco Turba/Elisa Pallini (1h04’56”), 9^ Davide Brambilla/Chiara Fumagalli (1h06’27”), 10^ Jacopo Gianola (17 anni)/Maria Fazzini (17 anni) (1h07’44”).