Cortenova Volley Under 12, quinto posto ai campionati nazionali CSI di Matera

Grande soddisfazione per la sezione Volley del CSC Cortenova, che vede la squadra Under 12 Blu, Campione di Lombardia

MATERA – La squadra, che ha concluso il campionato provinciale Csi imbattuta e ha vinto i regionali CSI a Como lo scorso 21 maggio, ha vissuto quattro giorni intensi di sport in provincia di Matera, tra partite e prove di atletica.

Senza perdersi d’animo per un inizio difficile che le ha viste inserite in un girone impegnativo con le squadre più forti del toreno, le ragazze dell’Under 12 Cortenova hanno guadagnato il quarto posto in classifica generale grazie al loro impegno sul campo e ad una eccellente prova di atletica (salto in lungo, lancio del vortex e velocità 60 mt). Un cavillo del regolamento che determinava l’ammissione alle finali in base ai gironi di partenza e non alla classifica generale, le ha condotte alle finali 5°-6°-7° posto dove hanno primeggiato vincendo entrambe le partite in programma con grande spirito sportivo e fairplay.

“Abbiamo incontrato squadre veramente forti, con livello superiore all’Under 12 che abbiamo conosciuto finora. Sono contento di aver avuto occasione di incontrarle, perchè serve da stimolo per tutti: ragazze, allenatori e società. Abbiamo ancora tantissima strada da fare ma anche tanta voglia di crescere insieme” commenta Roberto Polvara, allenatore della squadra con Elisabetta Polvara, Francesca Agostoni, Martina Codega e Piera Pezzati.

“E’ stata un’esperienza indimenticabile per le nostre ragazze – commenta la responsabile della sezione Volley Cinzia Mascheri -. La porteranno nel loro cuore per tutta la vita. Come responsabile della nostra sezione di pallavolo non posso che essere soddisfatta del lavoro fatto da tutti e vorrei ringraziare allenatore, allenatrici e genitori che ci hanno seguito come supporters, e tutti anche gli sponsor che hanno permesso tutto questo”.

Il viaggio in Basilicata per disputare i Nazionali del CSI non è stato solo una fantastica esperienza sportiva ma anche l’occasione per la squadra di visitare località culturali come Alberobello e Matera, che hanno visto sventolare la bandiera gialloblu del Cortenova. “Vedere nuovi posti, nuove culture, tradizioni diverse dalle nostre, un altro bel modo per far crescere al meglio le nostre ragazze” ha commentato Cinzia Mascheri.

Ricordiamo che l’Under 12 Cortenova Volley ha partecipato ai campionati nazionali come rappresentativa della Lombardia, qualificazione guadagnata vincendo i Campionati Regionali Sport&Go! del CSI Lombardia lo scorso 21 maggio.