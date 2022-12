(S)Punti di Vista. Il MAC, Museo d’Arte Contemporanea a due passi da Lecco

RUBRICA – Carissimi lettori, bentrovati! Negli ultimi appuntamenti vi ho proposto spunti tratti dalle cronache di fine ottocento e inizio novecento, oggi vi invito, invece, ad un salto temporale e a tuffarci insieme nel mondo dell’arte contemporanea.

Forse non tutti sanno che abbiamo la fortuna di avere, a mezz’ora di auto da Lecco e più precisamente a Lissone, il MAC, Museo d’Arte Contemporanea. Nell’ambito del progetto Replay, il museo propone installazioni specifiche e incontri sulla museologia del contemporaneo; mercoledì sera nella sala Gino Meloni, in occasione dell’installazione context-specific N 0 realizzata da Domenico Antonio Mancini (visitabile fino al 29 gennaio), si è tenuto un incontro con l’artista che ha dialogato con Riccardo Venturi, storico, critico d’arte e docente alla Sorbona di Parigi, e con Francesca Guerisoli, direttrice artistica del Mac.

Ospite a sorpresa Gian Maria Tosatti, reduce dalla Biennale di Venezia, padiglione Italia, con “Storia della notte e destino delle comete”.

La serata si è rivelata molto coinvolgente per il pubblico presente in sala; Mancini ha raccontato come è nata l’installazione di monocromi neri che hanno sostituito tutti i quadri della collezione del museo ad eccezione di un monocromo giallo di Schifano.

“Ho inteso la quadreria – ha detto l’artista – come un unicum è ho inteso ‘annullarla’ per creare un grado 0 della pittura e della quadreria stessa, adesso il quadro di Schifano è molto più presente e attraverso il quadro 0 che lo riproduce per dimensioni e forma è diventato la matrice, il metro dell’installazione. Lo spazio è fondamentale così come le dimensioni di pieno e di vuoto che si compenetrano”.

Di monocromi si è parlato anche con Venturi che ha tracciato una linea storico-artistica che partendo da Malevic è giunta a Mancini passando, ovviamente, per Schifano. Tosatti ha posto l’accento su come l’installazione attualmente in mostra ci interroghi sul ruolo dei musei e su cosa è una collezione museale; “il museo -ha detto – non deve diventare la tomba dell’arte e la collezione, anche se data, deve restare in dialogo aperto col passato e col futuro; un ruolo importante gioca anche il visitatore che ha un rapporto diretto con le opere e ci vede sempre qualcosa di diverso e di personale; è importante tenere vivo il rapporto fra museo e comunità”.

E proprio sul ruolo sociale dei musei ha insistito la direttrice artistica Guerisoli che ha coinvolto il pubblico in un vero e proprio esperimento di brain storming sulla museologia contemporanea toccando il tema complesso dell’allestimento delle collezioni e delle mostre e interrogandosi sul ruolo e sulle modalità di illuminazione delle opere e su quello delle cornici.

“Il museo espone e valorizza – ha detto la direttrice – ma deve anche creare e produrre arte in una dimensione che non è solo artistica ma anche sociale e culturale. Stiamo lavorando per tessere un rapporto sempre più profondo fra il Mac e i lissonesi e con il territorio circostante”.

Il prossimo incontro è fissato per giovedì 15 dicembre alle 19 con Caterina Riva, direttrice artistica del MACTE di Termoli.

Approfittiamo di questa opportunità!

Giovanna Samà

