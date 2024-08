Greggi al pascolo a Premana: ecco come comportarsi con i cani da pastore

Saranno installati cartelli informativi e linee guida per la sicurezza

“Conoscere e rispettare le regole di convivenza è fondamentale per preservare il nostro territorio e garantire la sicurezza di tutti”

PREMANA – In seguito alle segnalazioni pervenute all’Ufficio di Polizia Locale riguardanti le greggi presenti sul territorio di Premana, è stato fatto un incontro con i veterinari di Ats e i pastori conducenti le greggi. Alcuni cittadini che frequentano le zone montane, infatti, si sono infatti detti particolarmente intimoriti dalla presenza dei cani da pastore posti a guardia delle greggi.

“L’impegno che tutti insieme dobbiamo prendere, è quello di creare un equilibrio tra gli

allevatori di greggi (che svolgono un lavoro importante per la cura del territorio), gli escursionisti e tutti coloro che vengono a godere del nostro paesaggio e territorio – hanno fatto sapere dal Comune -. Agli allevatori viene richiesto un particolare impegno per la protezione delle greggi. Agli escursionisti si richiede il rispetto delle attività di pastorizia in montagna semplicemente con la messa in atto di comportamenti adeguati e prudenziali quando si attraversano pascoli monticati, e ancora di più quando queste greggi sono protette da cani”.

Durante l’incontro, è stato concordato con i pastori che, nei pressi delle greggi al pascolo, saranno installati cartelli di segnalazione sui sentieri. Questi cartelli indicheranno chiaramente la presenza delle greggi e i comportamenti da adottare.

E’ stato richiamato un impegno maggiore per:

predisposizione delle recinzioni,

maggiore distanza dagli alpeggi (salvo autorizzazione del Comune previa consultazione dei Capi Alpe),

maggiore sensibilità nel non chiudere col recinto i sentieri più frequentati.

Vademecum per gli escursionisti

Non attraversare le greggi. Gli animali si spaventano e i cani da guardia potrebbero reagire abbaiando.

Mantenere la calma. Non è semplice per chi ha paura, ma estremamente efficace.

Non fare movimenti bruschi, finché il cane da guardia appare tranquillo, non urlare, non minacciare il cane con bastoni, sassi o altri, ma aggirare lentamente il gregge e allontanarsi.

Se il cane si avvicina, stare fermi e non guardare il cane fisso negli occhi: questo comportamento potrebbe essere interpretato come una sfida.

Indietreggiare lentamente, senza voltarsi, fino a quando il cane smetterà di abbaiare.

Scendere dalla bicicletta, avendo l’accortezza di frapporre la bici tra voi e il cane.

I cani da compagnia non devono mai avvicinarsi alle greggi, perché potrebbero scatenare forti reazioni nei cani pastore.

“La coabitazione è possibile: è necessario conoscere le regole. Il lavoro di ognuno di

noi e delle greggi autorizzate, permettono il mantenimento del nostro territorio” concludono così dall’Amministrazione Comunale.