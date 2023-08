Margno: è rientrata in modo autonomo la persona per cui si erano attivate le ricerche

La macchina dei soccorsi mobilitata dal tardo pomeriggio, sul campo una ventina di tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco

L’uomo era uscito per una escursione nella zona dei Piani delle Betulle

MARGNO – Ha fatto rientro in modo autonomo la persona per cui si erano attivate le ricerche nel tardo pomeriggio di oggi (vedi precedente articolo https://lecconotizie.com/cronaca/valsassina-cronaca/margno-non-fa-rientro-a-casa-in-corso-le-ricerche/).

L’uomo era uscito per una escursione ai Piani delle Betulle ma il mancato rientro nel tardo pomeriggio ha allarmato i familiari che hanno attivato la macchina dei soccorsi.

Il campo base è stato allestito a Margno, una ventina i tecnici nel Soccorso Alpino Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana con la la presenza anche di due trialisti del Motoclub Valsassina, che grazie ad una convenzione supportano i soccorritori.

Le ricerche si sono allargate alle zone limitrofe, i tecnici del Cnsas, data la meticolosa conoscenza del territorio e dei sentieri, hanno presupposto che la persona possa aver raggiunto il Rifugio Santa Rita e che quindi poteva essere di rientro. I volontari hanno contattato il rifugista che ha confermato il passaggio dell’escursionista verso le ore 16:30. L’uomo è poi rientrato in serata in modo autonomo poco prima che si alzasse in volo l’elisoccorso per una perlustrazione dall’alto.

Alle operazioni di ricerca sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con due squadre tra cui UCL (posto di comando avanzato) e SAF e una squadra dal Distaccamento di Bellano.